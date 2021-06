El partido entre Argentina y Chile, válido por la fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2021, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, no solo dejó un empate lleno de emociones. También significó el reencuentro entre Arturo Vidal y Lionel Messi, dos de los mejores futbolistas del mundo que se juntaron al final del encuentro para intercambiar camisetas y darse un gran abrazo. El crack del Inter de Milán no dudó en compartir el momento con sus seguidores de redes sociales.

Tal como dejan ver las imágenes, Messi y Vidal se sacaron las camisetas mientas sostenían pequeña charla en la pista atlética del Nilton Santos. Al final, el argentino y chileno se abrazaron como gesto de despedida. Como era de esperarse, el video compartido por el ‘King’ no tardó hacerse viral en redes sociales.

“El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dio un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dio son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre!”, publicó Vidal.

Cabe recordar que Lionel Messi y Arturo Vidal fueron rivales por varios años en partidos de selecciones hasta que para la temporada 2018-19, el FC Barcelona juntó sus caminos. Los talentosos sudamericanos compartieron el vestuario azulgrana por dos años. Luego el ‘King’ volvió a Italia con el Inter.

Argentina se puso al frente con el impecable tiro libre de su astro Lionel Messi en el primer tiempo. Propuso y buscó cerca del área de Claudio Bravo la victoria hasta el final, pero le faltó lucidez para concretar situaciones ante un Chile que, sin su principal carta Alexis Sánchez, cedió la pelota y buscó lastimar de contragolpe.

El equipo dirigido por el uruguayo Martín Lasarte apostó a la velocidad de Eduardo Vargas como único delantero y consiguió la igualdad gracias a un rebote tras un penal errado.





