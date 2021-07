La Conmebol dio a conocer este jueves la lista de árbitros que serán los encargados de impartir justicia en los cuartos de final de la Copa América 2021. Una de las principales ausencias es la Néstor Pitana, juez que hace una semana estuvo envuelto en medio de una polémica por su actuación en el choque entre Brasil y Colombia por la fase de grupos.

A pesar de que el máximo ente del balompié sudamericano respaldó al argentino, por medio de la difusión de unos audios del VAR, el árbitro internacional no volvió a ser programado. Se esperaba que pueda estar presente en esta etapa definitoria.

El nombre de Pitana no figura ni como juez asistente, ni como parte del VAR. Patricio Loustao (juez central / Brasil vs. Chile) y Mauro Vigliano (VAR / Perú vs. Paraguay) fueron los únicos argentinos designados.

La polémica

Durante el duelo entre Brasil y Colombia, con el cuadro ‘cafetero’ adelante 1-0 en el marcador, Néstor Pitana validó el gol de Roberto Firmino. Segundos antes, la jugada de la ‘Verdeamarela’ se había iniciado con el balón chocando en el árbitro albiceleste, quien hizo un amago de parar el juego y confundió a los colombianos. Actitud que fue duramente cuestionada pues no se corrigió a pesar de tener la ayuda del VAR.

La críticas después del encuentro no solo llegaron de parte del conjunto tricolor, siendo Juan Guillermo Cuadrado y Reinaldo Rueda los que más fuerte se manifestaron. El mismo entrenador del cuadro rival, Tite , también tuvo duras palabras para el colegiado.

“Lamento lo que voy a decir, pero me gustaría decir que Pitana tiene que... tiene que despertarse”, afirmó el técnico antes de preferir el silencio.





