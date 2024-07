La Copa América 2024 está a muy poco de finalizar y puedes seguirla a través de DIRECTV Sports EN VIVO, que este miércoles 10 de julio pasará el encuentro de Colombia vs. Uruguay en lo que será la gran semifinal desde el Bank of America Stadium, a partir de las 19:00 horas de Colombia o 21:00 horas de Uruguay. Dos de las mejores selecciones de la Conmebol estarán cara a cara en esta instancia, ambas con un juego sólido defensivamente y contundente en el ataque. ¿Cómo ver Colombia vs. Uruguay EN VIVO vía DIRECTV Sports y vía DGo online? Aquí te brindamos todos los detalles.

Recordemos que la Selección Colombia cuenta con James Rodríguez, que se perfila a ser el MVP de la Copa América 2024. Los cafeteros vienen de golear por 5-0 a Panamá en lo que ha sido su mejor desempeño en lo que va del torneo, un resultado perfecto para afrontar de manera positiva la semifinal ante los charrúas.

Por su parte, Uruguay en los cuartos de final empató sin goles ante Brasil y todo se definió en la tanda de penales, donde los de Bielsa se impusieron por 4-2 con la figura del arquero Sergio Rochet en la definición.

¿Cómo ver Colombia vs. Uruguay por Copa América 2024?

Fecha: miércoles 10 de julio 2024

miércoles 10 de julio 2024 Lugar: Bank of America Stadium

Bank of America Stadium Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Canal TV: DIRECTV Sports

DIRECTV Sports Streaming: DGo

Uruguay y Colombia se enfrentan en las semifinales de la Copa América. (Foto: Composición)

¿Cómo ver DIRECTV Sports en vivo, Colombia vs. Uruguay?

En casi todos los países de Latinoamérica, el partido estará disponible en DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. Para seguir el Colombia vs. Panamá, correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024 vía TV, se debe sintonizar las siguientes señales:

DIRECTV Sports – Canal 610

DIRECTV Sports 2 – Canal 612

DIRECTV Sports + - Canal 613

Links para ver Colombia vs. Panamá vía DGo Copa América 2024

A continuación, comparto los links de streaming oficiales para que puedas descargar las aplicaciones móviles para ver el partido en vivo entre Colombia y Uruguay en la Copa América 2024 en tu teléfono o tablet.

