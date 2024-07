Venezuela vs. Canadá se enfrentan este viernes 5 de julio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay y Bolivia), en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa América 2024 y a disputarse en el AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos). En la siguiente nota conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo.

Venezuela llega a este partido después de golear por 3-0 a Jamaica, en lo que fue su último encuentro en la fase de grupos de la Copa América 2024. Los llaneros fueron ampliamente superiores en todo momento y no les costó traducirlo en el marcador, quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Eduard Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez.

Los dirigidos por Fernando Batista tuvieron un excelente desempeño en la primera etapa del certamen continental, ya que para sorpresas de muchos, terminó colocándose como líder del Grupo B con puntaje perfecto. En total, la ‘Vinotinto’ registró nueve puntos luego de tres encuentros disputados, además de seis goles a favor y tan solo uno en contra. Ecuador, su escolta, clasificó como segundo con cuatro unidades cosechadas.

Canadá, por su parte, llega a este encuentro después de igualar sin goles con Chile en la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2024. Gracias a que Argentina venció por 2-0 a Perú, el empate por 0-0 con la ‘Roja’ le servía a los canadienses para pasar a los cuartos de final. Incluso, contaron con un hombre de más por la expulsión de Gabriel Suazo, pero no supieron aprovecharlo.

En cuanto a números, tampoco es que la actuación de Canadá haya sido destacada, pero sí hay que reconocer que supieron pegar en el momento justo. Quedaron segundos por detrás de la ‘Albiceleste’ (9) con cuatro unidades, luego de su derrota en la primera fecha contra los de Lionel Scaloni (2-0, el triunfo ante Perú (1-0) y el mencionado empate con los chilenos (0-0)

Jesse Marsch, director técnico de Canadá, reconoció que, a pesar de la clasificación, sus pupilos no están satisfechos con el rendimiento que tuvieron en la fase de grupos y esperan seguir avanzando en el torneo para dar la sorpresa. “Mirando hacia el futuro, no estamos satisfechos, el grupo no está satisfecho, quieren seguir adelante y saben que no importa quién sea nuestro próximo oponente”, apuntó tras el empate con Chile.

Por otro lado, el estratega estadounidense recalcó que su plantel es muy joven y todavía tiene mucho margen de mejora, por lo que esta experiencia en la Copa América 2024 será de vital importancia para que consoliden un grupo fuerte pensando en el Mundial 2026, donde serán uno de los anfitriones, además de México y Estados Unidos. “Todavía somos jóvenes y un poco ingenuos, y tuvimos que crecer rápidamente con nuestro grupo joven”, aseveró.

¿En qué canal ver Venezuela vs. Canadá?

El partido entre Venezuela y Canadá se disputará en el AT&T Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Venezuela se verá por Televen, mientras que en Canadá vía TSN y RDS. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Canadá?

El encuentro entre Venezuela y Canadá está programado para el viernes 5 de julio desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; mientras que en España a las 3:00 a.m. del sábado 6.

¿Dónde jugarán Venezuela vs. Canadá?





