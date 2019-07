Erick Osores perdió los papeles en plena trasmisión en vivo a poco del Perú vs. Brasil [VIDEO]

Roberto Tobar será el encargado de impartir justicia en el Perú vs. Brasil, por la final de la Copa América. Esta decisión no fue bien vista, pues este árbitro fue sancionado por corrupción y, si bien el uso del VAR ha sido muy polémico a lo largo del torneo, también lo sería para ente partido. Esto desató un acalorado debate en plena transmisión en vivo.

El periodista Erick Osores no tomó a bien el comentario realizado por su colega en Lima y arremetió con comentarios ácidos al respecto, sobre la manera de informar sobre cómo sería el arbitraje de Tobar con la ayuda del VAR.

"No te preocupa el árbitro, es cierto, pero ojalá actué de buena forma y estará respaldado por el VAR. Eso le añade transparencia y justicia. De lo contrario Uruguay nos hubiese ganado 3-0 y no estaríamos jugando la final", se expresó Jampool Cuadros desde los estudios de Canal N.

Erick Osores perdió los papeles en una trasmisión en vivo a poco del Perú vs. Brasil. (Video: Canal N)

El comentario no fue bien tomado por Erick Osores, quien respondió de manera exaltada y con ademanes. "¡Qué vende humo! ¡Qué vende humo podemos ser, por Dios!. Para mí el VAR no va. Muchachos no sean hinchas. Ustedes son periodistas. Si les gusta el VAR bien, díganlo", respondió.

La discusión se alargó por breves minutos, por lo que se tuvo que mandar a corte, antes de que se sigan disparando más 'dardos'.

La Selección Peruana pudo reponerse al primer encuentro ante la 'Canarinha' hasta quedar como finalista del torneo. Ricardo Gareca tiene un plan con sus jugadores y espera que el equipo esté listo para este encuentro. La contundencia que se tuvo ante Chile deberá verse reflejado este domingo a las 3:00 p.m. en el Maracaná.

Mira el emotivo vídeo que compartió Pedro Gallese. (Vídeo: Instagram Pedro Gallese)

