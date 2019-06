¡Se equivocó Faríñez! El portero dejó el balón picando y Lo Celso gritó el 2-0 en Argentina vs. Venezuela [VIDEO]

Argentina vence a Venezuela y está asegurando su pase a las semifinales de la Copa América 2019. El equipo liderado por Lionel Messi no bajó los brazos en la segunda mitad y sentenció el encuentro gracias a Giovanni Lo Celso , quien aprovechó el erro de Wuilker Faríñez para el 2-0.

A los 74 minutos, Sergio 'Kun' Agüero disparó desde el borde del área y le quemó las manos a Wuilker Faríñez, el venezolano no pudo controlar y dejó el esférico botando para que aparezca Giovanni Lo Celso para sentenciar el encuentro.

Argentina vs. Venezuela EN VIVO: Lo Celso logró anotar el 2-0 por Copa América 2019. (Caracol TV)

Un partido que, por primera vez, no se explica desde la historia —Venezuela nunca ganó a Argentina en Copa América —, ni por el peso de la camiseta, ni, siquiera, por la presencia del mejor en las filas de la Albiceleste.



Scaloni, no obstante, parece haber encontrado en Lautaro Martínez y el 'Kun' Agüero los compañeros ideales de Messi y repetirá tridente ante un equipo que no ha encajado más que un gol en la competición.



Le queda a Dudamel, ahora, decidir si apuesta por el conjunto agónico que sobrevivió en las dos primeras jornadas o, como ante Bolivia, va a por el rival, en busca de la historia, para frustrar el sueño de Messi.

