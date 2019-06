La experiencia de la 'Roja': Pulgar marcó el 1-0 de un 'cabezazo' ante Japón en el Morumbi por Copa América [VIDEO]

Si no se puede jugando, la 'pelotita' parada, rezaba una frase de un conocido periodista deportivo peruano. Y así llegó el gol. Erick Pulgar abrió el marcador del Chile vs Japón de un soberbio 'cabezazo' sobre el césped del Estadio Morumbi en el duelo del Grupo C por Copa América.

En el último encuentro de la primera jornada del torneo continental, se miden dos selecciones similares: ambas están en pleno cambio generacional, pero Chile mantiene a buena parte de los jugadores que lo volvieron bicampeón de la Copa. Y esa experiencia bastó para el triunfo parcial en el primer tiempo.



Durante la presión cerca al final del primer tiempo, Chile buscó por abajo romper el cero en el marcador, pero fue por intermedio de la pelota parada como llegó el primer gol: centro de Aránguiz y soberbio cabezazo de Erick Pulgar para el 1-0.

Pulgar marcó el 1-0 de un 'cabezazo' ante Japón en el Morumbi por Copa América

En pleno recambio generacional y muchas dudas, Reinaldo Rueda debuta en la Copa ante la invitada Japón, que tendrá a 16 debutantes en su selección, con Takefusa Kubo como gran figura y que acaba de fichar por el Real Madrid.



Los sudamericanos tienen la estadística a su favor debido a que en el registro de los últimos 21 partidos ante países asiáticos ganaron once (con este triunfo parcial, llegaría a 12), empataron siete y perdieron dos; sin embargo, nunca le ganaron a los ' nipones'. En el 2009 cayeron por un claro 4-0.



La corte chilena busca igualar el récord argentino de tres títulos consecutivos, en una competición en la que el anfitrión Brasil parte favorito.



Japón vuelve a tierras americanas para pelear por segunda vez, como invitado, en la competición de selecciones más antigua. Hace dos décadas estuvo en Paraguay, donde obtuvo uno de nueve puntos posibles.

