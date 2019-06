¡Terrible golazo de sombrero! Eduardo Vargas superó así Paolo Guerrero en tabla de goleadores [VIDEO]

Se luce en el Morumbí. Cuando se pone la camiseta roja, se transforma. Se vuelve un goleador, un crack y hasta un jugador que podría regresar a Europa. A los 83 minutos del Chile vs. Japón , Eduardo Vargas marcó un nuevo gol, que no solo significó su doblete frente a la selección asiática, sino que también superó así a Paolo Guerrero en la tabla de goleadores históricos de la Copa América. El atacante llegó a las 12 anotaciones de esta forma.



Pelota filtrada, Eduardo Vargas corría hacia el balón y definió de sombrero sobre el portero nipón, que veía como le marcaron cuatro tantos en su partido de debut en esta edición sudamericana. Vargas lo celebraba, dado que se siente cómodo en la Copa América.



En pleno recambio generacional y muchas dudas, Reinaldo Rueda debuta en la Copa ante la invitada Japón, que tendrá a 16 debutantes en su selección, con Takefusa Kubo como gran figura y que acaba de fichar por el Real Madrid.



Los sudamericanos tienen la estadística a su favor debido a que en el registro de los últimos 21 partidos ante países asiáticos ganaron once (con este triunfo parcial, llegaría a 12), empataron siete y perdieron dos; sin embargo, nunca le ganaron a los ' nipones'. En el 2009 cayeron por un claro 4-0.



