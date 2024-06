Todo listo para una nueva ceremonia de apertura de la Copa América. Este jueves 20 de junio arranca el certamen con el partido de Argentina vs. Canadá y uno de los momentos más esperados es el show de inauguración del torneo, que esta vez estará a cargo de uno de los artistas colombianos más importantes del momento, Feid. Pese a que no cuenta con el tema oficial, que es de Shakira, el artista urbano ha sido elegido por la Conmebol para brindar el espectáculo previo al inicio del encuentro entre la campeona del mundo y los representantes de Concacaf. Conoce aquí a qué hora ver su show y en qué canales van a pasar la transmisión.

Nominado en nueve ocasiones a los Grammy latinos, Feid es un músico, compositor y productor colombiano, reconocido por popularizar términos de la cultura paisa (colombiana) como ‘Mor’ y generar una identidad sonora y visual dentro del género urbano, señala la Conmebol, que espera que más de 75.000 personas disfruten de su concierto en el Mercedes Benz Stadium.

¿Quién cantará en la inauguración de la Copa América 2024?

La presentación del show de inauguración en la Copa América 2024 estará a cargo de Feid. El pasado martes 18 de junio, la Conmebol anunció de manera oficial en sus redes sociales que el reggaetonero colombiano será el encargado de la apertura en esta edición del certamen de selecciones más importante del continente. Será la primera vez que el artista urbano esté presente en un evento de esta magnitud, aunque no cuenta con el tema oficial del torneo. De momento, no se sabe cuáles serán las canciones que cante ‘Ferxxo’ en vivo el próximo jueves 20 de junio.

¿A qué hora es la Inauguración de Copa América 2024?

La transmisión del show de inauguración de la Copa América 2024 será previo al inicio del juego Argentina vs. Canadá y podría darse pasadas las 7:30 p.m. Tiempo del Este; 6:30 p.m. Perú/Colombia; 5:30 p.m. México. No hay una hora exacta pero sería entre media hora o veinte minutos antes del pitazo inicial, que está pactado para las 8:00 p.m. ET.

Te recomendamos mantenerte atento a la programación local para que puedas ver el show de inauguración de la Copa América 2024 con Feid.

Inauguración de Copa América 2024: horarios desde USA

Hora de la Inauguración de Copa América 2024 Ciudades en Estados Unidos 7:30 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:30 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:30 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:30 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canal de TV ver la Inauguración de Copa América 2024?

Si quieres ver el show de Inauguración de la Copa América 2024 puedes seguirlo en vivo a través de Caracol TV en Colombia, América TV en Perú, TV Pública y Telefé en Argentina o FS1 y Univision en Estados Unidos. Estos son algunos de los canales que van a pasar el show de Feid desde el Mercedes-Benz Stadium previo al juego de Argentina vs. Canadá por la Jornada 1 del certamen. Aquí te dejamos con más canales de TV para que puedas ver la transmisión.

PAÍSES CANALES DE INAUGURACIÓN COPA AMÉRICA 2024 Argentina DSports y TyC Sports (señal de paga) o TV Pública y Telefé (señal abierta) Chile DSports y Chilevisión (señal de paga) o Canal 13 (señal abierta) Colombia DSports y Win Sports (señal de paga) o Caracol TV y RCN (señal abierta) Bolivia DSports (señal de paga) o Unitel (señal abierta) Ecuador DSports y ECDF (señal de paga) o Ecuavisa (señal abierta) Estados Unidos Fox Sports 1 (FS1), Univision o TUDN USA México Azteca 7, Canal 5 y TUDN Paraguay DSports (señal de paga) o Telefuturo, Unicanal o SNT (señal abierta) Perú DSports (señal de paga) o América TV (señal abierta) Uruguay DSports (señal de paga) o TV Ciudad (señal abierta) Venezuela DSports (señal de paga) o Televen (señal abierta)

¿Dónde ver online la Inauguración de Copa América 2024?

La transmisión de la Inauguración de la Copa América 2024 así como la totalidad del torneo, la van a pasar a través de DGo, que es la plataforma digital de DIRECTV. Aquí podrás ver todo el contenido del certamen, empezando por el show que va a ofrecer el colombiano Feid desde el Mercedes-Benz Stadium. Aquí te contamos cómo es que puedes ver la señal de DGo desde cualquier SmarTV o dispositivo móvil.

Primero, verifica que cuentas con DGo en tu SmartTV o dispositivo móvil.

Accede a tu red Wi-Fi para conectarte a internet.

Descarga e instala la app DGo que demora 2-3 minutos en bajar.

Elige DGo e inicia sesión.

Disfruta de los canales de TV que pasan la Copa América, como los canales locales o DSports.

¿Qué pasó con Shakira y su show para este día?

‘Puntería’ es el tema oficial de la Copa América 2024 y es cantado por Shakira, por lo que se esperaba que fuera la colombiana quien brinde el show de inauguración. Sin embargo, la Conmebol anunció el pasado 18 de junio que sería su compatriota, Feid, quien estaría a cargo de la ceremonia de apertura del torneo. Aunque no se ha descartado en su totalidad la presencia de la famosa cantante colombiana, es poco probable que sea Shakira quien cante previo al Argentina vs. Canadá de la Jornada 1.