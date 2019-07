¡Durísimo contra el árbitro! Messi estalló y se quejó del juez, el VAR y recriminó a la Conmebol

¡Con todo y contra todos! Lionel Messi atendió en zona mixta a los medios tras la caída de Argentina ante Brasil por semifinales de Copa América 2019, y dejó varias frases fuertes contra el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y en especial del VAR. La 'Pugla' fue durísimo.



"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa America y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada", 'disparó la 'Pulga'.



Pero ahí no quedó todo, el futbolista del Barcelona también fue durísimo contra la Conmebol, de la que espera " haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo".



Finalmente agregó: "Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto."

La 'nueva' Argentina

Pero Messi no solo habló del árbitro, también se dio tiempo para elogiar a la nueva 'camada' de jugadores de Argentina, a la que pidió apoyar.



"Estos chicos hicieron un sacrificio enorme. Merecen respeto. Argentina tiene material para seguir creciendo", señaló.



"Me encontré muy bien con este grupo. Si tengo que ayudar, lo voy a hacer. Si puedo acompañarlos, estaré. Estos chicos demostraron que aman a la selección", agregó.



También se refirió a Lionel Scaloni, de quien espera continúe como técnico de la 'Albiceleste'. "Espero que respeten y que siga este cuerpo técnico. El sacrificio que hicieron estos chicos fue muy bueno".



Por último habló de lo que fue el encuentro ante Brasil y reconoció que la 'Canarinha' fue muy superior.



"Hicimos un gran partido, un esfuerzo muy grand. Brasil no fue superior a nosotros. No se dio, pero no tenemos nada que reprocharnos porque dejamos todo. Tuvimos ocasiones para convertir, el tiro en el palo, los penales y dos pelotas que cruzaron el arco", concluyó.

