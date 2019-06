"Mi nivel no es el mejor": la autocrítica de Messi luego de clasificar a semifinales de Copa América [VIDEO]

Argentina venció a Venezuela por la Copa América ; sin embargo, su máximo estrella, Lionel Messi , no apareció. La 'Pulga' no se encuentra en su mejor momento, y tras el partido se sinceró y aceptó no vivir su mejor versión.

Lionel Messi busca su primer título con la Albiceleste, pero eso no le impidió admitir que no está siendo su mejor torneo: "No está siendo mi mejor Copa América". Sin embargo confía en lo que puedan hacer la selección albiceleste como equipo: "hay un grupo de chicos muy bueno, más allá de los futbolístico. A nivel humano se armó un grupo muy lindo".

La estrella del Barcelona, además, admitió que el equipo está en optimas condiciones para el clásico sudamericano ante Brasil. "Llegamos muy bien para enfrentar a Brasil", declaró.

"Es difícil hablar de decir un favorito entre Argentina y Brasil, y más en esta Copa América, donde cualquiera le puede ganar cualquiera. Les tenemos respeto, sabemos lo que significa Brasil, más siendo locales, vienen haciendo un gran desgaste, les costó pasar, pero tiene jugadores desequilibrantes", añadió.

Además, Lionel Messi se volvió a quejar de los estados de las canchas donde se está jugando la Copa América. Primer fuer del Arena do Gremio de Porto Alegre y ahora del mítico Maracaná: "Lamentablemente son malas, es una vergüenza tener jugar una Copa América con estas canchas, que no te permiten correr"



► ¡Con los días contados! Zidane lo 'borra' del Real Madrid y en el club ya le buscan un reemplazo



► Argentina venció 2-0 a Venezuela por Copa América Brasil 2019



► ¡Buscan las semifinales! ¿A qué hora juegan Chile vs Colombia EN VIVO por Copa América 2019 vía Canal 13?



► ¡Más que un club! El emotivo mensaje de despedida de Neto tras confirmarse su llegada a Barcelona