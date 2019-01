Alerta en Brasil: Tite puso en duda la participación de Neymar en la Copa América 2019

Neymar sufrió el pasado fin de semana una lesión en el pie derecho, pie en el que ya tuvo una operación hace un año, y puso en alerta a todos en el PSG. Sin embargo, desde Brasil también tienen dudas sobre su estado.



'Tite', entrenador de Brasil, puso en duda este lunes la presencia de 'Ney', en la Copa América que Brasil organizará en junio de este año al admitir que lo convocará para los próximos partidos solo si está al 100 %.



Tite se refirió a la situación de Neymar en declaraciones que concedió a la prensa brasileña en París, a donde viajó para conocer de primera mano la situación del jugador del París Saint Germain, al que le fue diagnosticado este domingo una nueva lesión en el quinto metatarso del pie derecho.



Neymar fue sometido a comienzos del año pasado a una delicada cirugía en ese mismo metatarso que por poco le hace perderse el Mundial de Rusia 2018, al que llegó prácticamente sin entrenarse.



Los médicos del PSG admitieron que no saben si será necesaria una nueva cirugía y que no tienen previsión sobre el posible regreso de Neymar a las canchas.



" Neymar no va a pagar el precio por causa de su salud. Pierdo mi empleo, pero no voy a cargar la responsabilidad de convocarlo lesionado", aseguró Tite sobre la posibilidad de convocar a Neymar para los próximos amistosos de la selección brasileña, en los que definirá su lista de convocados para la Copa América.



"Su lesión también me entristece, pero no quiero crear expectativas de mejoría", aseguró el técnico al reiterar que no está dispuesto a convocar a Neymar si no está ya recuperado y al 100 % de sus condiciones.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó que el médico de la selección cinco veces campeona del mundo, Rodrigo Lasmar, que operó al atacante el año pasado, también viajará a París para evaluar al jugador y decidir junto con los galenos del PSG la necesidad de una nueva cirugía.