Una dosis de su propia medicina: a Neymar lo dejaron en ridículo con terrible 'huacha' y se molestó [VIDEO]

¿Cuando cambian los papeles no están bonito, no? Neymar se convirtió en el protagonista de un video que se hizo viral en Youtube luego de que sufra una humillante huacha en el partido de práctica que la selección de Brasil tuvo contra la Sub 19 del mismo país. El crack del PSG vivió en carne propia lo que se siente enfrentar a un habilidoso.

Durante el partido de práctica entre la selección mayor de Brasil y la sub 19, el juvenil defensor Weverton regaló un lujo ante la presión de Neymar que fue con todo a quitarle el balón y se fue con una vergonzosa huacha que lo hizo pasar de largo.

Pero eso no fue todo. Cuando muchos pensaban que Weverton seguiría jugando, Neymar se lo llevó al piso jalándolo del chaleco. Una clara muestra de desaprobación por el lujo que tuvo que sufrir el hoy capitán de la 'Canarinha'.

Pero detrás de la anécdota está la buena noticia: el golpe que sufrió Neymar en el entrenamiento del martes solo fue eso, un gol, y la presencia del crack de los 222 millones de euros no está en duda para la cita continental.

Brasil es favorita para ganar la Copa América, en la que arrancará en el grupo A contra Perú, Venezuela y Bolivia.

A Neymar le dieron de su propia medicina y no lo aguantó. (Captura y video: Neymar)

