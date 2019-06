EN VIVO AQUÍ, Perú vs. Bolivia por TV y app móvil: canales y links para VER HOY la Copa América 2019

Perú y Bolivia juegan hoy por la segunda fecha de la Copa América 2019 en el Maracaná de Río de Janeiro desde las 16:30 horas. Depor te dará a conocer los horarios y canales por país; además, los links para ver el partido de fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil y en el lugar que te encuentres.

Para el Perú vs. Bolivia , el ecuatoriano Roddy Zambrano será el árbitro principal auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.

Perú se ha puesto la vara bien alta en las últimas ediciones de la Copa América. Para cumplir con las expectativas, le resulta imperioso vencer a Bolivia el martes en la segunda presentación de ambos por el Grupo A del certamen continental.

Perú vs. Bolivia: posible once bicolor. (América TV)

Perú , que igualó sin goles con Venezuela en el debut, urge sumar de a tres a expensas de Bolivia, para tener el margen de pérdida total al chocar con Brasil en el cierre del grupo, el 22 de junio en Sao Paulo.

Pero el estreno dejó sensaciones encontradas, entre el enojo por los dos goles anulados a través del VAR y el no haber aprovechado el último tramo del partido, cuando Venezuela quedó en inferioridad numérica.

Para el partido de este martes, la única duda tenía que ver con el estado del extremo del Santos brasileño Christian Cueva, quien no terminó el partido contra la Vinotinto por un golpe en la cabeza.

El empate "nos obliga a ganar" contra Bolivia , declaró tajante el artillero Paolo Guerrero , la estrella del equipo, tras el partido del sábado contra Venezuela, que les dejó a los de Ricardo Gareca un muy mal sabor de boca, sobre todo por los dos goles anulados a instancias del VAR.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán volverán a formar la línea de ataque en Perú para jugar contra Bolivia. Paolo Guerrero y Jefferson Farfán volverán a formar la línea de ataque en Perú para jugar contra Bolivia. AFP

La única duda de Ricardo Gareca será el volante Christian Cueva, que fue sustituido por un golpe en la cabeza el sábado.

Por otro lado, Bolivia ya pasó el mal trago de enfrentarse a Brasil y, aunque tienen cero puntos, sus dos próximos rivales, Perú y Venezuela, son en teoría más dóciles para acercarse al objetivo de los cuartos.

Perder este martes en el estadio Maracaná será para Bolivia anticipar la partida de la Copa América y para Perú quedar condenado a jugarse la permanencia en un partido final contra Brasil, el líder del Grupo A que nadie parece dispuesto a destronar pero que todos quieren acompañar a cuartos de final.

Los de Eduardo Villegas desembarcaron el sábado en Rio, y hasta este domingo por la tarde habían realizado tres prácticas, muestra de la relevancia que le atribuyen a este choque entre vecinos.

Vaca podría entrar en lugar de Marvin Bejarano, que sufrió un fuerte golpe el viernes y podría no estar recuperado.

El encuentro estará arbitrado por el ecuatoriano Roddy Zambrano, con sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero por las bandas.

En la historia común en Copa América, peruanos y bolivianos han chocado 15 veces. La Albirroja ganó ocho encuentros, empataron 4 y la Verde se impuso en 3, una en 1963 y otra en 1997. En partidos en cancha neutral la selección peruana está invicto, pues ganaron 4 y empataron 2.

PALABRAS DE RICARDO GARECA EN CONFERENCIA DE PRENSA

Ricardo Gareca confirmó que Christian Cueva está totalmente recuperado para jugar contra Bolivia. Ricardo Gareca confirmó que Christian Cueva está totalmente recuperado para jugar contra Bolivia. AFP

Tres ediciones de la Copa América , unas eliminatorias sudamericanas y un Mundial, todo esto vivido en cuatro años desde el banquillo de la selección de Perú han dotado de más experiencia a Ricardo Gareca pero no lo libran de críticas en el país andino, admitió este lunes el técnico argentino.

"Hoy tenemos más experiencia, pero eso no va a alejar la crítica. Tenemos que seguir rindiendo exámenes", dijo con resignación el técnico de 61 años, que asumió el control de la Albirroja en marzo de 2015.



"Cuando llegamos a la selección había trece jugadores que militaban en clubes extranjeros, hoy tenemos más de treinta, así que hay condiciones para seguir mejorando", expresó.



Ante la insistencia de falta de prospectos para reemplazar a los goleadores Paolo Guerrero y Jefferson Farfán , Gareca insistió: "los vamos a encontrar".

Christian Cueva salió lesionado ante Venezuela en el debut de la Copa América 2019. Christian Cueva salió lesionado ante Venezuela en el debut de la Copa América 2019. AFP

"Cueva está totalmente restablecido. Tuvo un golpe que nos obligó a sacarlo en el entretiempo (frente a Venezuela), pero está con alta por orden del médico, para tenerlo en cuenta para mañana (martes). Todos los jugadores de Perú están en condiciones de arrancar el partido", afirmó el “Tigre” Gareca en rueda de prensa celebrada en el estadio Maracaná.



"El equipo lo voy a resolver mañana (hoy). Vamos a esperar un poco porque las 72 horas es justo el límite de la recuperación de los jugadores. Vamos a esperar a ver cómo se levantan y ahí veremos".

Sigue todos los partidos en vivo y en directo de la Copa América en la siguiente parrilla de canales por país. Sigue todos los partidos en vivo y en directo de la Copa América en la siguiente parrilla de canales por país. Composición

DECLARACIONES DE LOS PROTAGONISTAS

"El equipo estuvo bien el último partido ofensivamente, (pero) vamos a tener que crear más chances de gol, ser más fuertes en la zona ofensiva y en la zona media" , reconoció el delantero André Carrillo, que tuvo pocos minutos de juego contra Venezuela.



"Será otra final. Una final en la que tenemos que tratar de sacar un buen resultado para que así tengamos la ilusión de buscar la clasificación en el último partido", declaró el delantero Leonardo Vaca.



"Tenemos equipo y jugadores de gran calidad y sé que vamos a jugarle a Perú con todo lo que tenemos para sacarle un resultado positivo, que estoy seguro que vamos a conseguir" , declaró el atacante, que no entró en los planes de Villegas en el primer encuentro.

LISTA DE CANALES TV PARA VER LA COPA AMÉRICA 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

ÚLTIMOS PARTIDOS DE BOLIVIA

22/03/19 | Perú 1-0 Paraguay | Amistoso FIFA

26/03/19 | Perú 0-2 El Salvador | Amistoso FIFA

05/06/19 | Perú 1-0 Costa Rica | Amistoso FIFA

09/06/19 | Perú 0-3 Colombia | Amistoso FIFA

15/06/19 | Venezuela 0-0 Perú | Copa América



ÚLTIMOS PARTIDOS DE BOLIVIA

03/03/19 | Bolivia 1-1 Nicaragua | Amistoso FIFA

22/03/19 | Corea 1-0 Bolivia | Amistoso FIFA

26/03/19 | Japón 1-0 Bolivia | Amistoso FIFA

02/06/19 | Franca 2-0 Bolivia | Amistoso FIFA

14/06/19 | Brasil 3-0 Bolivia | Copa América



PERÚ VS. BOLIVIA EN LA HISTORIA DE LA COPA AMÉRICA

Perú vs. Bolivia en Copa América Perú 3-2 Bolivia (13.11.1927) Nacional – Lima ( PER ) Goles: Demetrio Neyra (31’), Jorge Koochoi (41’), Alberto Montellanos (43’)( PER ); José Bustamante (13’ y 14’)( BOL ) Perú 2-0 Bolivia (27.12.1947) Capwell – Guayaquil ( ECU ) Goles: Juan Castillo (73’), Luis Guzmán (82’)( PER ) Perú 3-0 Bolivia (27.05.1949) Villa Belmiro – Santos ( BRA ) Goles: Roberto Drago (31’ y 74’), Cornelio Heredia (77’ (Penal)) Perú 0-1 Bolivia (22.02.1953) Nacional – Lima ( PER ) Goles: Víctor Ugarte (86’)( BOL ) Perú 0-0 Bolivia (29.03.1959) Monumental – Buenos Aires ( ARG ) Goles: No hubo Bolivia 3-2 Perú (21.03.1969) Hernando Siles – La Paz ( BOL ) Goles: Wilfredo Camacho (14’), Máximo Alcócer (49’), Ausberto García (57’)( BOL ); Alberto Gallardo (40’), Pedro León (80’)( PER ) Bolivia 0-1 Perú (27.07.1975) Jesús Bermúdez – Oruro ( BOL ) Goles: Oswaldo Ramírez (17’)( PER ) Perú 3-1 Bolivia (07.08.1975) Matute – Lima ( PER ) Goles: Oswaldo Ramírez (07’ (Penal)), César Cueto (26’), Juan Oblitas (52’)( PER ); Ovidio Mezza (58’ (Penal))( BOL ) Bolivia 1-1 Perú (21.08.1983) Hernando Siles – La Paz ( BOL ) Goles: Erwin Romero (65’)( BOL ); Franco Navarro (89’)( PER ) Perú 2-1 Bolivia (04.09.1983) Nacional – Lima ( PER ) Goles: Germán Leguía (06’), Juan Caballero (21’)( PER ); David Paniagua (46’)( BOL ) Bolivia 2-0 Perú (15.08.1997) Hernando Siles – La Paz ( BOL ) Goles: Marco Etcheverry (45’ + 2’), Julio Baldivieso (50’)( BOL ) Perú 1-0 Bolivia (02.07.1999) Defensores del Chaco – Asunción ( PAR ) Goles: Ysrael Zúñiga (87’)( PER ) Perú 2-2 Bolivia (06.07.2004) Nacional – Lima ( PER ) Goles: Claudio Pizarro (68’ (Penal)), Roberto Palacios (86’)( PER ); Joaquín Botero (36’), Lorgio Álvarez (57’)( BOL ) Perú 2-2 Bolivia (03.07.2007) Metropolitano – Mérida ( VEN ) Goles: Claudio Pizarro (34’ y 85’)( PER ); Jaime Moreno (24’), Jhasmany Campos (45’ + 1’)( BOL ) Perú 3-1 Bolivia (25.06.2015) Bicentenario – Temuco ( CHI ) Goles: Paolo Guerrero (19’, 22’ y 73’)( PER ); Marcelo Martins (85’ (Penal))( BOL )

CONOCE EL MARACANÁ POR GOOGLE MAPS

El estadio Maracaná de Río de Janeiro, formalmente conocido como el Estadio Jornalista Mário Filho es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo. Fue sede de las Copas del Mundo de Fútbol en 1950 y 2014, y en ambas también fue sede de los encuentros que definieron el título. Perú y Bolivia juegan este martes por la segunda fecha de la Copa América.

10 DATOS A CONSIDERAR PARA EL PERÚ VS. BOLIVIA DE HOY

Las selecciones de Bolivia y Perú se miden este martes en Río de Janeiro, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América, un duelo cuyos precedentes históricos están del lado de los peruanos, sobre todo si el partido no se juega en el altiplano boliviano, como indican los siguientes datos.

1.- 44 % DE TRIUNFOS PERUANOS

La selección peruana domina los enfrentamientos con su par boliviana al haber ganado cuatro de cada diez. Ambos equipos han jugado en 47 ocasiones, de las que 21 acabaron con victoria de Perú, 13 con triunfos de Bolivia y 12 en empate.

2.- SOLO UNA VICTORIA EN COPA DE BOLIVIA LEJOS DE CASA

En Copa América se enfrentaron 15 veces, con 8 triunfos para Perú, 4 empates y 3 victorias para Bolivia, de las que solo una de ellas se produjo fuera de su territorio. Fue precisamente en Lima en la Copa de 1953, con un 0-1 anotado por Víctor Agustín Ugarte.

3.- 10 AÑOS SIN GANAR A PERÚ

Bolivia acumula 10 años sin ganar a sus vecinos, desde que en octubre de 2008 venció por 3-0 en La Paz en las eliminatorias de clasificación para el Mundial del 2010. Ese fue el mejor resultado histórico de los bolivianos ante Perú, con un doblete de Joaquín Botero y otro tanto de Ronald García.

4.- 12 PARTIDOS CON MÍNIMO 3 GOLES DE PERÚ

En doce ocasiones Perú ha anotado al menos tres goles a Bolivia, entre ellas seis partidos que ganó por 3-0, dos por 3-1, otros dos por 4-1, uno por 3-2 y otro por 5-0.

Perú es favorito ante Bolivia y lleva una ventaja de victorias por la Copa América. Perú es favorito ante Bolivia y lleva una ventaja de victorias por la Copa América. Composición

5.- UNA ALINEACIÓN INDEBIDA

La última vez que Perú ganó por tres goles a Bolivia fue el 0-3 dictaminado por la FIFA a raíz de una alineación indebida de la Verde en las últimas eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2018. El partido había terminado inicialmente con triunfo local por 2-0.

6.- DOS VICTORIAS DE PERÚ EN BOLIVIA

Esa victoria por alineación indebida fue la segunda de Perú ante Bolivia en condición de visitante y la primera en eliminatorias para la Copa del Mundo. Antes solo lo había conseguido en la Copa América de 1975, cuando en la fase de grupos había vencido por 0-1 con gol de Oswaldo Ramírez.



7.- 5-0, LA MAYOR GOLEADA

El triunfo con mayor diferencia es el 5-0 que Perú le propinó a Bolivia en Cali (Colombia) para sellar su clasificación para el Mundial de 1978, una goleada con un tanto de Percy Rojas y sendos dobletes de Teófilo 'El Nene' Cubillas y José 'El Patrón' Velásquez.

8.- CUÁDRUPLE EMPATE EN GOLEADORES

La lista de goleadores de este duelo de equipos andinos la encabezan igualados cada uno con cuatro tantos el boliviano Joaquín Botero y los peruanos Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Franco Navarro.

9.- DOS TRIPLETES

Guerrero y Navarro son los únicos que han conseguido un triplete en los enfrentamientos entre Perú y Bolivia. El primero lo consiguió en los cuartos de final de la Copa América de 2015 y el segundo en un partido amistoso jugado en 1985.



10.- BOLIVIA, PRIMERA VÍCTIMA DEL HISTORIAL DE PERÚ

El 3-2 obtenido por Perú frente a Bolivia en la Copa América de 1927 que se celebró en Lima supuso la primera victoria en la historia de la selección peruana, obtenida gracias a los goles de Alberto Montellanos, Jorge Sarmiento y Demetrio Neyra.

LOS 23 DE PERÚ PARA LA COPA AMÉRICA

Perú viene de empatar sin goles ante Venezuela. Hoy juega un partido clave ante Bolivia para soñar con los cuartos de final. Perú viene de empatar sin goles ante Venezuela. Hoy juega un partido clave ante Bolivia para soñar con los cuartos de final. AFP

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).



Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).



Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).



Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).

LOS 23 DE VENEZUELA PARA LA COPA AMÉRICA

Bolivia viene de perder 3-0 contra Brasil y buscará levantar los ánimos ante Perú por la Copa América. Bolivia viene de perder 3-0 contra Brasil y buscará levantar los ánimos ante Perú por la Copa América. AFP

Arqueros: Carlos Lampe Porras (San José), Rubén Cordano Justiniano (Blooming) y Javier Rojas Iguaro (Nacional Potosí).



Defensas: Saúl Torres Rojas (Nacional Potosí), Luis Haquin López (Puebla, México), Mario Cuéllar Saavedra (Oriente Petrolero), Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar), José María Carrasco Sanguino (Blooming), Marvin Bejarano Jiménez (The Strongest), Roberto Fernández Toro (Blooming) y Adrián Jusino Cerruto (Bolívar).



Volantes: Alejandro Chumacero Bracamonte (Puebla, México), Erwin Saavedra Flores (Bolívar), Leonel Justiniano Arauz (Bolívar), Samuel Galindo Suheiro (Always Ready), Raúl Castro Peñaloza (The Strongest), Paul Arano Ruiz (Blooming), Diego Wayar Cruz (The Strongest), Fernando Saucedo Pereyra (Wilstermann).



Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China), Leonardo Vaca Gutiérrez (Blooming), Gilbert Álvarez Vargas (Wilstermann) y Rodrigo Ramallo Cornejo (San José).