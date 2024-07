El Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), será el escenario de un partido que promete emocionar a todos los fanáticos de fútbol. Hablo del Argentina vs. Colombia, que se disputará este domingo 14 de julio. Las dos selecciones se enfrentarán por la gran final de la Copa América 2024 y tú no te puedes perder ese compromiso. Es por eso que me encargué de elaborar esta nota para darte a conocer a qué hora iniciará el choque y qué canales de TV transmitirán el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO. ¡Toma nota!

¿A qué hora ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO en Argentina?

Si te encuentras en Argentina, ten en cuenta que el Argentina vs. Colombia iniciará a las 21:00 tanto en Buenos Aires como en el resto del país de la ‘Albiceleste’.

¿A qué hora ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO en Colombia?

En Colombia, se podrá ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO a las 19:00 tanto en Bogotá como en el resto del país ‘cafetero’.

¿A qué hora ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO en México?

En México, el partido entre Argentina vs. Colombia podrás apreciarlo EN VIVO desde las 18:00 en CDMX, 17:00 en La Paz y 17:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 20:00 en Washington D.C., 19:00 en Chicago, 18:00 en Denver y 17:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Argentina vs. Colombia EN VIVO en distintos países del mundo?

Brasil (Brasilia): 21:00

España: 2:00 del 15 de julio

Uruguay: 21:00

Chile (Santiago): 20:00

Ecuador: 19:00

Paraguay: 20:00

Perú: 19:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

Costa Rica: 18:00

Guatemala: 18:00

El Salvador: 18:00

Nicaragua: 18:00

Honduras: 18:00

Panamá: 19:00

Puerto Rico: 20:00

República Dominicana: 20:00

Canadá: 20:00

Cuba: 20:00

Haití: 20:00

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Colombia EN VIVO por TV y streaming desde Argentina?

Si te encuentras en Argentina y deseas mirar el Argentina vs. Colombia EN VIVO, te informo que el partido será transmitido por las señales de DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Televisión Pública y Telefe Argentina.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Colombia EN VIVO por TV y streaming desde Colombia?

En Colombia, el partido entre Argentina y Colombia podrá verse EN VIVO a través de las señales de DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Caracol TV, RCN Televisión y Deportes RCN En Vivo.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Colombia EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Argentina vs. Colombia por la Copa América 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de TUDN, TUDN En Vivo, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7 y Canal 5 Televisa.

¿Cómo ver el partido Argentina vs. Colombia EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Argentina vs. Colombia por la Copa América 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de TUDN Radio, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA, Univision NOW, Univision, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Argentina vs. Colombia EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Australia: Optus Sport

Austria: Sportdigital FUSSBALL, Das Erste

Bolivia: Inter Satelital, COTEOR, Comteco, Tigo Sports Bolivia, Unitel En Vivo, Unitel, TyC Sports Internacional

Brasil: SporTV, Globo, Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS App, CTV App, CTV Two

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Canal 13, TyC Sports Internacional, 13.cl

Costa Rica: TDMAX, ViX, TD +, TUDN, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

Croacia: Arena Sport 1 Croatia

Dinamarca: Viaplay Denmark, TV3 Sport

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, TyC Sports Internacional

El Salvador: TCS GO, ViX, TUDN, Canal 4 El Salvador

Francia: L’Équipe Live Foot, L’Équipe, Molotov, Free

Alemania: Sportdigital FUSSBALL, Das Erste

Gran Bretaña: Premier Sports Player, Premier Sports 1

Honduras: ViX, Canal 11 Honduras, TUDN

Italia: Mola TV, SportItalia

Países Bajos: Viaplay Netherlands

Panamá: ViX, Csport.tv, Medcom GO, RPC, TUDN, TVMax

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, TyC Sports Internacional

Paraguay: Tigo Sports Paraguay, Tigo Sports Paraguay

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV2

España: 3Cat, TV3, Movistar+, Movistar Copa América, Movistar Plus+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, Cardinal TV, TV Ciudad, TyC Sports Internacional

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, TyC Sports Internacional