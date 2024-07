La selección de Brasil ha cerrado su participación en la Copa América 2024 de manera amarga, cayendo en una tanda de penales frente a Uruguay (4-2), tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El desenlace en cuartos de final dejó un sabor agridulce para la ‘Canarinha’, que aunque tuvo un rival de peso enfrente, su rendimiento a lo largo del torneo quedó muy por debajo de las expectativas. De los cuatro juegos disputados, solo lograron una victoria, un 4-1 ante Paraguay. Sin embargo, los demás encuentros dejaron mucho que desear para los fanáticos del ‘Scratch’: un empate sin goles contra Costa Rica, un 1-1 ante Colombia y el reciente 0-0 que culminó en eliminación contra la Celeste.

El final del partido contra Uruguay fue dramático y las imágenes de los momentos previos a la tanda de penales se hicieron virales en las redes sociales. Mientras Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, hablaba con sus jugadores y daba a conocer la lista de ejecutantes, con el entrenador brasileño Dorival Júnior pasaba todo lo contrario: fue ignorado por los suyos aún cuando intentó tomar la palabra.

En la conferencia de prensa posterior al choque, Dorival lo sucedido: “Me mantuve alejado porque les estaba contando a cada uno lo que tenía en mente. Una vez definidas las cinco posiciones iniciales, comencé a hablar de lo que habíamos entrenado. De hecho, en el entrenamiento que se desarrolló desde el primer día en Orlando, estuvimos trabajando en los penales porque sabíamos que probablemente tendríamos esa posibilidad en las definiciones del partido”.





Las reflexiones finales de Dorival





A pesar de la eliminación, Dorival defendió el trabajo y la actitud de su equipo. “Nos vamos invictos del torneo, pero no satisfechos. Por lo que trabajamos teníamos más expectativas. No hicimos partidos de alto nivel desde lo técnico, pero yo no descarto ninguno de ellos. Creo que hubo entrega y espíritu de lucha. En ningún momento, el equipo dejó de ir a buscar el resultado. Fue un equipo valiente y hubo más cosas positivas que negativas en este proceso”, reflexionó el entrenador.

Dorival asumió la responsabilidad de los resultados y enfatizó la necesidad de paciencia en el proceso de construcción del equipo, de cara a las Eliminatorias en el mes de setiembre: “No son los resultados que queríamos, asumo esa responsabilidad, pero creo que este equipo tiene todo para evolucionar mucho. Este proceso necesita paciencia”, subrayó al respecto.





Los números de Dorival





Desde que reemplazó al interino Fernando Diniz, Dorival ha dirigido ocho partidos al frente de la selección brasileña. Aunque está invicto con tres victorias y cinco empates, los resultados han sido insuficientes para satisfacer las altas expectativas de la ‘Canarinha’.

El equipo está en una fase de transición, buscando recuperar el estilo y la eficacia que históricamente han definido al fútbol brasileño. “Es cierto que hoy tenemos menos que antes a la hora de hacer comparaciones. Es un conjunto en construcción”, admitió Dorival, reconociendo los desafíos que enfrenta en su misión de revitalizar al equipo. Veremos el desenlace en los siguientes días.

Dorival, que reemplazó al interino Fernando Diniz, acumula apenas ocho partidos como DT en Brasil. (Foto: AP)





