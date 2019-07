¿Cambian de piel? El destino de los jugadores de Perú tras el subcampeonato en la Copa América [FOTOS]

¿Nuevos rumbos? La Selección Peruana se coronó subcampeón de la Copa América 2019 , luego de enfrentarse a Brasil el último domingo. Si bien la mayoría del elenco dirigido por Ricardo Gareca retornó a Lima, el destino final de los 23 convocados a este torneo podría ser distinto del que partieron.

Y es que, tras histórica gesta que llevaron a cabo, muchos clubes extranjeros nuevamente estarían dispuestos a abrir sus cuentas para desembolsar lo necesario hasta fichar a nuestros jugadores. Recientemente, medios holandeses indicaron que Feyenoord, club dueño del pase de Renato Tapia, habría llegado a un acuerdo con Cruz Azul para la siguiente temporada.

Pero no es el único. Durante la fase de grupos de la Copa América, se dio a conocer el interés de dos clubes de Europa por Edison Flores, ofertas que fueron rechazadas por Monarcas Morelia, club donde milita el volante peruano. No obstante, tras el cierre del torneo y al no haber una nueva oportunidad, el 'Orejas' deberá retornar a México para unirse a su equipo.

La Selección Peruana llegó a Lima, sin Miguel Trauco, Paolo Guerrero y Alexander Callens, puesto que tenían que retornar a los entrenamientos con sus equipos en Brasil. Los que retornaron al país, fueron cálidamente recibidos por cientos de hinchas en el aeropuerto Jorge Chávez y en la Videna.

De momento, los tres seleccionados que no viajaron con la delegación peruana se quedarían en sus clubes. Trauco, con la llegada del técnico Jorge Jesus, tendría más chances de sumar minutos con Flamengo. Guerrero se mantendría como titular indiscutible en Inter, mientras que Callens retornará a estados Unidos. Conoce qué otros destinos les depara a los seleccionados.

Selección Peruana: más de la llegada de la 'bicolor'. (América TV)

