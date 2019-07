Lo que no se vio del partido: la frustración de Paolo Guerrero tras los goles de Brasil [VIDEO]

No lo podía creer. Paolo Guerrero no ocultó sus emociones y mostró su sinsabor ante los goles de Brasil, durante la final de la Copa América. El capitán de la Selección Peruana pudo anotar el descuento, por medio del penal, pero ello no fue suficiente para quedarse con el título del torneo.

Las cámaras de Fútbol en América captaron las distintas reacciones que tuvo el 'Depredador' al ras de cancha, especialmente, tras los tres goles de la 'Canarinha'. Incluso, a poco de concluirse el partido, el delantero peruano no pudo ocultar sus lágrimas por el resultado.

Paolo Guerrero fue uno de los goleadores de esta edición de la Copa América, tal como lo fue en el 2011 y en el 2015. No obstante, según el reglamento de la Conmebol, no le tocó ser premiado, pues Everton, que anotó también tres goles, lo hizo en menos minutos jugados, a comparación del 'Depredador' (Guerrero jugó 505 minutos, mientras que el brasileño, 343').

La frustración de Paolo Guerrero tras los goles de Brasil en la final de la Copa América. (Video: América TV)

Respecto al desempeño de todo el equipo en general, Ricardo Gareca manifestó que "mas allá del dolor por la derrota, yo creo que vamos por buen camino. Independientemente de que un equipo nos supere o tengamos malos resultados, vamos por buen camino. Si sabemos dónde y cómo estamos parados, creo que podemos seguir afianzándonos con el pasar del tiempo".

Perú volvió a la final, luego de 44 años y quiso alcanzar la gloria continental ante Brasil. No obstante, el poderío brasileño fue superior y se quedaron con el título continental en su casa, pese a la expulsión de Gabriel Jesús en el segundo tiempo.

Las palabras de Luis Advíncula a Paolo Guerrero tras el segundo gol de Brasil. (Video: América TV)

