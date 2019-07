“Hay que tener cuidado con el tema de la corrupción”, Gareca tras declaraciones de Messi

Lionel Messi , quien estalló contra la CONMEBOL emulando al explosivo Diego Maradona cuando desafiaba a la FIFA, cosechó críticas y respaldos en Argentina. En ese marco, Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana , habló en conferencia de prensa, tras consagrarse subcampeón de la Copa América.

“Respeto mucho a Messi, es una voz autorizada. Eso no significa que comparta su opinión. No lo conozco de cerca, pero sé que es una persona centrada”, dijo Ricardo Gareca.

“Sobre la corrupción, hay que tener pruebas contundentes. Brasil es una selección muy sólida. No voy a entrar en una polémica con Messi. Ojo con la corrupción también”; agregó.

La inusual reacción de Messi, que tampoco fue a la premiación por el tercer puesto, provocó un duro rechazo de la Conmebol, que calificó sus dichos de "inaceptables", pero fue respaldada por la Asociación de Fútbol Argentino AFA).

"No hay dudas. Creo que (esta Copa América) está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil así", fueron las declaraciones de Messi tras ser expulsado en el Argentina vs. Chile por la Copa América.

