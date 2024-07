Esta noche tendremos al primer finalista de la Copa América 2024. Argentina vs. Canadá volverán a verse las caras este martes 9 de julio en la primera semifinal del certamen. Desde el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, a partir de las 21:00 horas y con transmisión de TyC Sports (válido solo para la TV argentina), la albiceleste de Lionel Scaloni va rumbo a una nueva final de un torneo de selecciones y quiere la corona de bicampeón. Sigue aquí la transmisión por TyC en vivo y en directo solo para el territorio argentino y no te pierdas todas las incidencias de este juego.

Recordemos que Argentina y Canadá ya saben lo que es enfrentarse en esta edición de la Copa América. En el partido inaugural por el Grupo A del certamnen, argentinos y canadienses se midieron y fue victoria para la campeona del mundo por 2-0 en aquella ocasión, aunque los representantes de Concacaf demostraron en esa oportunidad que no son un equipo sencillo y pueden generar mucho daño. Además, los canadienses han dejado en el camino a selecciones como Perú, Chile y la gran revelación Venezuela, a la que venció en tanda de penales.

¿Cómo ver Argentina vs. Canadá semifinal de Copa América 2024?

Fecha: martes 9 de julio.

martes 9 de julio. Lugar: MetLife Stadium.

MetLife Stadium. Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. TV: TyC Sports (Argentina).

TyC Sports (Argentina). Streaming: TyC Sports Play.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Canadá?

Para ver la transmisión del partido de Argentina vs. Canadá EN VIVO por la semifinal de la Copa América 2024, podrás seguirlo a través de TyC Sports en vivo. Este canal de TV en la Argentina se encuentra disponible en los cableoperadores de Cablevisión Digital, DIRECTV y Telecentro. Por ello, aquí te dejamos con la guía de canales para que puedas ver este enfrentamiento.

Canales 22 SD y 101 HD de Cablevisión Digital

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Si deseas ver TyC Sports desde tu smartphone (iOS o Android), tablet, PC o Smart TV deberás descargar la aplicación de TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no la tenés instalada en tu dispositivo móvil, debés registrarte de manera gratuita siguiendo unos simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador.