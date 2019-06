Uruguay sigue sufriendo a Japón: Diego Laxalt es duda para el resto de la Copa América

¿Nueva baja a la vista? El lateral uruguayo Diego Laxalt , que debió ser reemplazado el jueves en el empate 2-2 con Japón por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América-2019 , sufrió una distensión muscular y es duda para el resto del torneo.



En un estudio realizado este viernes en Porto Alegre "se constatan imágenes compatibles con distensión de musculatura isquiotibial, sin elementos de rotura de fibras", dice un comunicado de la sanidad de la Asociación Uruguaya (AUF), que sin embargo "no se descarta su disponibilidad previo a la finalización de la competencia".



Laxalt se lesionó a los 25 minutos del partido jugado en el Arena do Gremio, en la jugada que acabó en el primer tanto de Japón , anotado por Koji Miyoshi, y fue reemplazado por Giovanni González.



La eventual baja del lateral del AC Milan sería la segunda en la 'Celeste', que ya sufrió la del volante Matías Vecino por una lesión muscular en el bíceps a poco del final en el debut con victoria 4-0 contra Ecuador.



Uruguay, que lidera de momento el Grupo C de la Copa América con cuatro puntos, se jugará su pase a cuartos de final el lunes contra Chile, en la última fecha, en partido que se disputará en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro. AFP

