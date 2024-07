Uruguay vs. Canadá se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Bank of America Stadium por el tercer puesto de la Copa América 2024. El choque se realizará este sábado 13 de julio desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y definirá el último ocupante del podio en el certamen continental. Los dirigidos por Marcelo Bielsa llegan como favoritos, pero la escuadra norteamericana quiere dar la sorpresa. La transmisión del partido para Latinoamérica estará disponible por la señal exclusiva de DSPORTS, en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, la versión de streaming será vista en DGO. En Uruguay, el encargado también será TV Ciudad. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Marcelo Bielsa habló sobre organización de Copa América. (Video: TyC Sports)





