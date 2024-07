Uruguay vs Colombia se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 10 de julio desde el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte por la segunda semifinal de la Copa América 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:00 de la noche (horario en Perú y Colombia; dos horas más tarde en Uruguay) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, así como en su versión de streaming en la plataforma DGO. Cabe mencionar que en Uruguay se podrá ver por la señal de AUFTV, Antel TV y TV Ciudad; mientras que en Colombia será transmitido por Win Sports, Caracol TV y Canal RCN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Uruguay vs Colombia por la semifinales de la Copa América 2024. (Vídeo: @FCFSeleccionCol).