Goleada en la cancha y en las redes: memes y reacciones del triunfo de Uruguay sobre Ecuador por Copa América [FOTOS]

Uruguay goleó a Ecuador en el inicio del Grupo C de la Copa América en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y los usuarios reaccionaron en sus redes sociales.



Un rápido gol de Nicolás Lodeiro, en el minuto 6, rompió la igualdad en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y Edinson Cavani en el 33 y Luis Suárez en el 44 ampliaron la brecha. Otro tanto en propia puerta de Arturo Mina, en el 77, cerró la tragedia tricolor.



El partido abrió las acciones del Grupo C, cuya primera fecha se completa el lunes con el partido en Sao Paulo entre el bicampeón Chile y Japón, uno de los invitados al torneo de selecciones más antiguo del mundo.



En la segunda fecha de la serie, Uruguay enfrentará el jueves a Japón en el Arena do Gremio, en Porto Alegre (sur), y Ecuador lo hará el viernes contra Chile en el Arena Fonte Nova, en Salvador

