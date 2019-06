¡Con Suárez de arquero! La divertida práctica de Uruguay antes de enfrentar a Japón [VIDEO]

Uruguay vs. Japón se ven las caras en el Arena do Gremio por la clasificación a cuartos de la Copa América Brasil 2019. Si la celeste se impone ante los asiáticos, clasificará en duelo válido por el Grupo C. En tienda celeste hay confianza y sobre todo después del picado previo a este importante cotejo.

Con Luis Suárez como arquero y un equipo que también integraron Edison Cavani y Nicolás Lodeiro, todos anotadores en el primer partido de Uruguay en el torneo continental, el equipo de chaleco venció a su rival de turno y cortó la paternidad de tres partidos sin triunfos en esta 'pichanga' de distracción que es una costumbre previo a los partidos oficiales.

La nota buena es que el 'Pistolero' y Cavani, goleador histórico de La Celeste, anotaron y demostraron que están finos de cara al choque ante los asiáticos en los que el triunfo les asegura el pase a la siguiente etapa.

Uruguay vs. Japón juegan este jueves desde las 6:00 pm. (hora peruana) en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por la segunda fecha del grupo C de la Copa América. El choque será transmitido por DirecTV Sports (a nivel continental), América Deportes (en Perú), Vera+ y TCC (en Uruguay).

Recordemos que Uruguay inició la Copa América goleando sin problemas a Ecuador poir un contundente 4-0, por lo que un triunfo ante los asiáticos los dejaría clasificados al sumar seis puntos.

La selección de Uruguay puede asegurar la clasificación este jueves ante Japón. (Foto y video. AUF)

