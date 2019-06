¡Sorpresa en Porto Alegre! Doblete de Miyoshi para el 2-1 sobre Uruguay en Porto Alegre por Copa América [VIDEO]

Así como en el primer tanto del partido, Miyoshi sorprende en el Uruguay vs Japón y pone el 2-1 de los nipones sobre 'charrúas' en el Arena do Gremio por Copa América 2019. El duelo es por el Grupo C del torneo continental.

Japón sorprende en el Arena do Gremio para anotar el segundo y robarle puntos a Uruguay, el favorito del Grupo C. Tras un desborde por el ataque izquierdo, Miyoshi encontró un rebote que concedió Muslera y anotó el segundo tanto.

Doblete de Miyoshi para el 2-1 sobre Uruguay en Porto Alegre por Copa América

Tras el magistral inicio de Uruguay ante Ecuador, donde mostraron todas sus rótulos para ser el favorito de la Copa América, la 'Celeste' buscará asegurar el pase a siguiente ronda ante Japón, un cuadro joven que intentará frenar al fútbol 'charrúa'.



A pesar del buen momento vivido en el estreno, el ' Maestro' recibió una mala noticia durante las últimas horas: el mediocampista Matías Vecino sufrió una lesión muscular y quedó fuera de la competición.



Un triunfo (sumaría seis puntos) le daría el pase a la siguiente fase (cuartos de final) a los dirigidos por Óscar Tabárez, a pesar de que aún falta el duelo entre Chile y Ecuador. De alguna forma, cualquier resultado en ese duelo, beneficia a Uruguay.

Así fue el primer gol...

Koji Miyoshi marcó el 1-0 de Japón ante Uruguay en Porto Alegre por Copa América 2019 (Video: América TV)

► Va de caza: AC Milan viaja a España para cerrar traspasos de tres jugadores del Real Madrid



► Vuelve a la puja por De Ligt: Real Madrid se pone a la carga en el mercado de fichajes



► ¡Raúl está de vuelta! Será el nuevo entrenador del Real Madrid Castilla



► A pedido de Antonio Conte: Inter de Milán activa la operación por uno de los pilares del 'Barza'