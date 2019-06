¡Todo Chile atento! Uruguay vs Japón EN VIVO vía Mega TV por la Copa América 2019 desde Arena do Gremio

U ruguay vs. Japón se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019 desde el Arena do Gremio de Porto Alegre con transmisión de Chilevisión, Canal 13, Mega, DirecTV, América, DAZN, Caracol, RCN, Televisa, Univisión, TV Azteca, Teledoce, Canal 10 y TyC Sports. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO oficial de Depor.com. Suárez y Cavani buscan aseguran el pase de la 'Celeste' a cuartos de final.

Uruguay vs. Japón: alineaciones e incidencias:

Uruguay : Mulsera; Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt, Nández, Bentancur, Torreira, Lodeiro, Suárez, Cavani.



Japón: Kawashima; Sugioka, Itakura, Ueda, Yomiysau, Shibasaki, Nakajima, Miyoshi, Okazaki, Iwata, Abe.

Uruguay vs Japón: horarios en el mundo:

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 2:00 a.m. (21 de junio)

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Favorito en la previa del torneo junto a Argentina y el local Brasil, la Selección de Uruguay impresionó en su presentación al sumarle a su clásico orden defensivo una intensidad insoportable para presionar al rival y añadir más hombres al ataque que acompañen a los letales Luis Suárez y Edinson Cavani, autores de un gol cada uno ante Ecuador.



“Lo tomamos tranquilos, si la chapa la ponen los de afuera es por algo. Es algo lindo que te traten bien. Creemos en el grupo que tenemos, pero hay que ir partido a partido”, dijo el arquero Fernando Muslera, quien en el domingo rebasó la marca de Roque Máspoli al convertirse en el custodio del arco uruguayo con más partidos en la Copa América con 14.



Aunque el marcador diga otra cosa, el invitado Japón tuvo solo dos remates menos que Chile (13-15) en la primera jornada, pero falló en la definición. El combinado asiático nunca ha ganado en las dos ocasiones que ha participado en la Copa América.



El entrenador nipón, Hajime Moriyasu, este miércoles advirtió: "Vamos a buscar el triunfo (...) pero en este caso un empate también sería muy importante para nosotros", admitió el DT del equipo nipón.

Uruguay vs Japón: alineaciones probables:

Uruguay : Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde o Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez, Edinson Cavani. DT: Oscar Tabarez.



Japón: Keisuke Osako - Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka - Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama - Shoya Nakajima, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Uruguay vs. Japón: fixture Copa América 2019

