Uruguay vs Japón: canales de TV y horarios en el mundo del partido por Copa América 2019 | TyC Sports

Uruguay vs Japón se miden EN VIVO y ONLINE por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América 2019 este jueves 20 de junio EN DIRECTO desde el Arena do Gremio en Porto Alegre, desde las 18:00 horas (horario peruano) y 20:00 horas (horario uruguayo). Sigue la transmisión de TyC Sports, América TV, RCN, Canal 10, Teledoce, DAZN, Televisa, Univisión y DirecTV Sports.



Los charrúas van en busca de su segundo triunfo consecutivo que les permita asegurar su pase a cuartos de final, ante una escuadra asiática que viene de caer 4-0 ante Chile en el debut.

La 'Celeste' carga la responsabilidad y la experiencia de jugadores con mil batallas disputadas, ante un Japón formado en su mayoría por jóvenes que buscan sumar experiencia de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.



"Para salir campeones tenés que ganar a todos, en estos torneos cortos hay que ganar, jugando bien, jugando mal lo que suma son los tres puntos", dijo el arquero uruguayo, Fernando Muslera.



Uruguay ganó, gustó y goleó ante Ecuador, pero en el fútbol cada partido es un mundo. El equipo de Óscar Tabárez debe evitar subestimar a un rival que llega de capa caída tras caer por 4-0 ante Chile, bicampeón vigente.

Uruguay vs Japón: horarios en el mundo:

Perú 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

México 6:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 2:00 a.m. (21 de junio)

En tiendas japonesas aún retumban los gritos de gol de Chile, pero el equipo nipón promete dar pelea ante los charrúas.



Ante Uruguay, Japón buscará revancha y Takefusa Kubo, el 'Messi japonés', tendrá otra chance de mostrar su fútbol.



El entrenador nipón, Hajime Moriyasu, este miércoles advirtió: "Vamos a buscar el triunfo (...) pero en este caso un empate también sería muy importante para nosotros", admitió el DT del equipo nipón.

Uruguay vs Japón: alineaciones probables:

Uruguay : Fernando Muslera - Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt - Nahitán Nández, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde o Lucas Torreira, Nicolás Lodeiro - Luis Suárez, Edinson Cavani. DT: Oscar Tabarez.



Japón: Keisuke Osako - Teruki Hara, Takehiro Tomiyasu, Naomichi Ueda, Daiki Sugioka - Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Daizen Maeda, Yuta Nakayama - Shoya Nakajima, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

