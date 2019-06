Sorpresa en Porto Alegre: Koji Miyoshi adelantó a Japón ante Uruguay en el Arena do Gremio [VIDEO]

Mala suerte en la defensa charrúa que los nipones aprovecharon. Sobre los 25 minutos del primer tiempo, Koji Miyoshi enmudeció el Arena do Gremio de Porto Alegre al abrir el marcador y poner adelante a Japón ante Uruguay , por la fecha 2 del Grupo C de la Copa América 2019.



Miyoshi recibió el balón por banda derecha y encaró a Diego Laxalt, quien a mitad de camino se sintió y no pudo seguir al futbolista japonés, quien avanzó, quedó solo frente a Muslera y convirtió el primero del encuentro.



Koji Miyoshi marcó el 1-0 de Japón ante Uruguay en Porto Alegre por Copa América 2019 (Video: América TV)

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Favorito en la previa del torneo junto a Argentina y el local Brasil, la Selección de Uruguay impresionó en su presentación al sumarle a su clásico orden defensivo una intensidad insoportable para presionar al rival y añadir más hombres al ataque que acompañen a los letales Luis Suárez y Edinson Cavani, autores de un gol cada uno ante Ecuador.



Aunque el marcador diga otra cosa, el invitado Japón tuvo solo dos remates menos que Chile (13-15) en la primera jornada, pero falló en la definición. El combinado asiático nunca ha ganado en las dos ocasiones que ha participado en la Copa América.

