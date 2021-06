Sigue la transmisión y narración del encuentro entre Uruguay y Paraguay este lunes 28 de junio por la quinta jornada del Grupo A, la última, que definirá las posiciones de clasificación a cuartos de final de la serie. Ambas selecciones ya clasificadas juegan en el estadio Nilton Santos desde las 9:00 p.m. (hora local) por las señales de DirecTV Sports para América Latina, VTV en territorio ‘charrúa’ y Tigo Sports’ en suelo guaraní.

Uruguay no ha tenido el rendimiento deseado, pero lo apretado del grupo le da la posibilidad incluso de catapultarse del cuarto puesto a la cima en caso de conseguir la victoria.

Los ‘charrúas’ debutaron con derrota frente a Argentina por 1-0, luego igualó frente a Chile 1 a 1, y en la jornada anterior sumó una victoria frente a Bolivia por 2 a 0.

Luego de conseguir frente a Bolivia su primera victoria, es probable que el seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, repita el sistema que utilizó con cuatro defensores, cuatro centrocampistas y dos atacantes.

Uruguay vs. Paraguay: horarios del partido y canales

México - 7:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 8:00 p.m. - DirecTV Sports y Tigo Sports

Venezuela - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TyC Sports

Uruguay - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TeleDoce

Brasil - 9:00 p.m. - Fox Sports 1

España - 2:00 a.m. (martes 29 de junio)

Por su parte, Paraguay ha sido una de las principales sorpresas de este torneo, y tras su contundente victoria ante Chile en la jornada pasada, ahora apunta al primer lugar del grupo.

Los del ‘Toto’ Berizzo, entre tanto, vencieron 3-1 a Bolivia en el arranque, cayeron por la mínima frente a Argentina, y luego derrotaron 2-0 al seleccionado chileno.

El seleccionador de Paraguay, probablemente, apostará por un once similar al que utilizó en la victoria por 2-0 frente a Chile. En este, Miguel Almirón repetirá como titular en una delantera en la que podría estar acompañado por Carlos González o por Gabriel Ávalos.

Uruguay vs. Paraguay: probables alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Washington Tabárez.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez, Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Eduardo Berizzo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO