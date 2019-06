¡Faríñez salva a Venezuela! La ocasión de Paredes que pudo ser el 1-0 de Argentina en el Maracaná [VIDEO]

Venezuela y Argentina juegan en el Maracaná de Rio de Janeiro por la Copa América 2019. El equipo albiceleste salió a matar en busca del pase a los cuartos de final del torneo. Tan solo a los 8 minutos, Leandro Paredes avisó con un disparo dentro y salvó Wuilker Faríñez.

El centro desde la izquierda fue a parar a la cabeza de un argentino, quien pivoteó y dejó solo a Paredes. El '5' de la albiceleste se encontró con el esférico y no pudo rematar con tranquilidad. Wuilker Faríñez estuvo presto salvar su arco y evitar que Argentina grite el 1-0.

Argentina es todo lo contrario. Llegó a Brasil con muchas dudas y afronta los cuartos llena de incertidumbres, empezando por el futuro de Lionel Scaloni, un técnico que tan sólo tiene contrato hasta que concluya el torneo.



En medio de la renovación que precipitó la eliminación del Mundial, con 14 jugadores en su plantilla que no han disputado nunca un gran torneo, Scaloni aún no ha encontrado su equipo ideal.



Frente a Venezuela suma su decimotercer once en otros tantos partidos, con el regreso de Germán Pezella a la defensa, desplazando al lateral a Juan Foyth, y la entrada de Marcos Acuña por Giovanni Lo Celso en el centro del campo.



Messi se siente obligado a ganar la Copa América y sus compañeros a facilitarle la misión. Y con esa presión añadida, Argentina no ha encontrado más que algunos minutos de buen juego contra Qatar.

