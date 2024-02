Colo Colo vs. Godoy Cruz rivalizarán este jueves 29 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El duelo está programado para realizarse en el Estadio Monumental David Arellano de Santiago. Los locales parten como favoritos, ya que en el duelo de ida, en el Estadio Malvinas, ganaron 1-0, por lo que los de Tomba deberán buscar voltear el marcador. Revisa a qué hora juegan y en qué canales de TV se podrá ver este compromiso. ¡Imperdible!

Godoy Cruz, a pesar de jugar como visitante, se prepara para enfrentar un ambiente cargado, con una gran presencia de seguidores del ‘Cacique’, a pesar de que la venta de entradas se haya reducido de 43.000 a 30.000. Las autoridades chilenas explicaron que esto se debe a la falta de suficientes efectivos policiales disponibles.

Aunque perdieron el partido de ida, la escuadra dirigida por Daniel Oldrá sigue demostrando un rendimiento sobresaliente en la Copa de la Liga Argentina, acumulando seis victorias y un empate en siete encuentros, lo que los coloca como el equipo con los mejores números, hasta ahora.

Del otro lado, nos encontramos con Colo Colo, un cuadro clásico en la competición continental, que se coronó campeón en 1991 y actualmente está bajo la dirección del entrenador argentino Jorge Almirón. Cabe destacar que el estratega fue el DT de Boca Juniors la temporada pasada, cuando el ‘Xeneize’ llegó a la final de la Libertadores, aunque finalmente perdió ante el Fluminense.

El ganador de esta serie entre Colo Colo y Godoy, antes de llegar a la fase de grupos, deberá enfrentarse a otro oponente en la tercera fase, donde se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre el Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Godoy Cruz?

Si deseas seguir cada minuto del partido entre Colo Colo vs. Godoy Cruz, programado para el jueves 29 de febrero como parte de la Fase 2 del partido de vuelta de la Copa Libertadores, es importante tener en cuenta que el horario puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro dará inicio a las 7:30 p.m. En tanto, en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 9:30 de la noche.

¿En qué canal TV ver Colo Colo vs. Godoy Cruz?

Si deseas disfrutar de toda la previa y el partido completo entre Colo Colo vs. Godoy Cruz por Copa Libertadores, es importante tener en cuenta que solo algunas señales tienen autorización para transmitir el encuentro. Entre estas señales se encuentran ESPN, STAR Plus y Pluto TV, quienes transmitirán el encuentro para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





