La primera mitad de la temporada fue del olvido para Kevin de Bruyne: el delantero belga tuvo escasa participación, debido a una lesión en el muslo que lo apartó desde agosto de 2023. Sin embargo, desde su regreso (2024) no ha dejado de demostrar el talento que posee, moviendo los hilos de Manchester City, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola. Con 32 años de edad, ya se comienza a hablar sobre su futuro y las posibilidades de renovar o enrumbar hacia una nueva aventura en la siguiente ventana de transferencias en Europa. Por ahora, el futbolista tiene contrato hasta el mes de junio de 2025.

“Es una pregunta para él. Me encantaría que se quedara, pero no sé... No sé si tiene una oferta, no sé si Arabia Saudí lo quiere. Me encantaría que se quedara en el Manchester City, por supuesto”, afirmó con claridad Pep Guardiola en rueda de prensa.

La opinión del director técnico de los ‘Citizens’ se basa en la utilidad que tiene el futbolista para el equipo. A pesar de no estar 100% a nivel físico en toda la temporada, De Bruyne marca diferencias frente a sus compañeros. Ya sea como asistente o también como anotador, los años lo han dejado como titular indiscutible. En ocho partidos que ha disputado en 2024, tiene dos goles y siete asistencias.

De acuerdo con información de The Athletic, existen varios frentes abiertos. Por una parte, está Arabia: “Kevin recibió el verano pasado una oferta de unos 70 millones de euros anuales para fichar por Arabia, pero él, al igual que Bernardo Silva, al que el Al Hilal ofreció una cantidad similar, dijo que no”.

En el país asiático son conscientes de la decisión, pero podrían esperar a la Eurocopa 2024 para convencerlo de irse. Tanto Arabia Saudí como la MLS son opciones que baraja De Bruyne para su futuro, pero la posibilidad de retirarse vistiendo la elástica skyblue, más si cabe ante el deseo de Pep Guardiola de que el jugador permanezca en el club, también es factible.

El club inglés podría ofrecerle un nuevo acuerdo más allá de 2025 para que el delantero terminara su carrera a lo grande en Manchester. Pero no hay nada seguro en todo eso y podría cambiar de idea para retirarse en otro país.

¿Cuándo y cómo llegó Kevin de Bruyne al Manchester City?

Kevin De Bruyne llegó al Manchester City en agosto de 2015, procedente del club alemán VfL Wolfsburg. El traspaso se completó por una cifra récord para el Manchester City en ese momento, reportada en alrededor de 55 millones de libras esterlinas.

De Bruyne había impresionado en la Bundesliga con su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar y asistir goles, lo que lo convirtió en uno de los objetivos principales del entonces entrenador del City, Manuel Pellegrini. Desde su llegada al Etihad Stadium, De Bruyne se ha establecido como uno de los mejores centrocampistas del mundo.





