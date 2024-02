Desde el Estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz vs. Colo Colo juegan por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el partido de ida. El choque será este jueves 22 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana). El choque reúne a dos equipos con experiencia en el certamen y que buscarán meterse en la última fase previa para acceder a la etapa de grupos. Las acciones se transmitirán por la señal de ESPN y Star Plus para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Godoy Cruz vive un presente futbolístico inmejorable. El cuadro argentino ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos. Llega en gran dinámica deportiva y anímica al partido. A su vez juega en casa, por lo que tiene más posibilidades de asegurar un resultado favorable para el segundo partido de la eliminatoria.

El equipo argentino es una máquina de hacer goles. Facturó ocho tantos en cinco partidos. Le anotó dos a Central Córdoba de Santiago, uno a Lanús, otro a Belgrano y dos a Racing Club. Además en defensa están muy sólidos al no permitir goles en cinco juegos. Colo Colo tendrá que esforzarse para vencer la valla defendida por Franco Petroli.

Sin embargo, no será tarea fácil para los de Daniel Oldrá. Enfrenta a un cuadro muy complicado que tiene ideas frescas con la llegada de Jorge Almirón. Entrenador que conoce muy bien el fútbol argentino y puede ser una piedra en el zapato para las aspiraciones del conjunto local.

El Cacique viene prendido en fuego: tres triunfos en sus últimos tres partidos. En el computo general acumula cuatro triunfos y una derrota en cinco compromisos. Ambos equipos viven un momento envidiable, por lo que asegurar el triunfo de uno y otro es complicado. Sin embargo, el factor localía tiene peso y Godoy Cruz goza de tenerla. Este será el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

¿A qué hora inicia Godoy Cruz vs. Colo Colo?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Godoy Cruz vs. Colo Colo que se jugará este jueves 22 de febrero por la Copa Libertadores, te proporcionamos los horarios para que puedas disfrutar de este emocionante choque. Es importante destacar que el inicio varía según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, el choque será a las 8:30 p.m.

¿En qué canales de TV ver Godoy Cruz vs. Colo Colo?

Este apasionante enfrentamiento entre Godoy Cruz vs. Colo Colo estará disponible en canales oficiales de transmisión. ESPN y STAR Plus serán las plataformas que ofrecerán la cobertura EN VIVO y EN DIRECTO de este partido de la Copa Libertadores. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

