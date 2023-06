Once diezmado por bajas

Si bien no es comprobable, no cabe duda que presentar bajas de jugadores clave en el once titular resulta una desventaja en la previa del partido. Si bien Alianza Lima ya venía jugando varios partidos sin los lesionados Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Gabriel Costa, a estas tres ausencias importantes dentro del once que venía bosquejando Guillermo Salas en la primera parte del Torneo Apertura y la primera parte de la fase de grupos, se le sumó de último momento la de Carlos Zambrano, defensor titular indiscutible en Alianza Lima, debido a una molestia en la rodilla izquierda. Su ausencia marcó diferencia al considerar que resultó ser un partido con mucho sacrificio defensivo.

Sector derecho debilitado

A lo largo del partido, el equipo brasilero tuvo mayor licencia sobre su lado izquierdo considerando que la banda derecha de Alianza Lima no cumplía bien en la marca con Pablo Míguez, Yordi Vílchez y Josepmir Ballón tirados hacia ese sector y esto resultó beneficioso al tener a un jugador veloz como Vitor Roque amenazante en esa área. Hacia el segundo tiempo, Guillermo Salas replanteó y colocó a Edinson Chávez en lugar de Yordi Vílchez como lateral derecho, pero tampoco tuvo un buen rendimiento y los dos últimos goles del rival llegaron por ese lado en los pies de Roque.

Bajos rendimientos individuales

Más allá de buenos desempeños como los de Jesús Castillo y Jairo Concha como volantes mixtos en el mediocampo y su insistencia cada vez que tuvieron ocasión, un punto clave en la columna vertebral de Alianza Lima es Josepmir Ballón y ante Atlético Paranaense no tuvo un buen partido. El capitán blanquiazul perdió muchas pelotas a la hora de distribuir y no llegó a tiempo a las coberturas que fueron clave para la generación de fútbol del rival. Por su parte, Pablo Míguez fue el defensor central que estuvo más en apuros en comparación a Santiago García, quien resolvió algunas jugadas de peligro claras.

Asimismo, Christian Cueva, cuando le tocó ingresar para engranar al equipo y hacerlo jugar, tampoco destacó ni colaboró en la elaboración. Más allá de algunos intentos de colectivo en el primer tiempo sobre todo en los pies de Bryan Reyna y Jairo Concha, el equipo íntimo no pudo sacar provecho en esta oportunidad de alguna de sus individualidades que marquen la diferencia.

Pasividad en ofensiva

Hacia el final del primer tiempo y por algunos pasajes del segundo, Atlético Paranaense le otorgó la pelota a Alianza Lima y los blanquiazules ganaron metros en campo rival; sin embargo, en algunos acercamientos al área rival, se terminó resolviendo con leves remates y poca estrategia ofensiva, lo que también resultó en que Hernán Barcos sea un delantero poco alimentado por el mediocampo o los extremos. Pese a tener dominio de la pelota en algunos minutos, no se aprovechó a través de ninguna jugada de ataque sobresaliente, más allá de algunos intentos personales de Bryan Reyna que terminaron sin generar peligro. Este es un factores que más se le cuestiona al equipo íntimo no solo a nivel internacional, sino local respecto a la poca productividad colectiva.

