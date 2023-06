Es más, el doctor Caro deja entrever que, si estas instituciones no respetan el derecho de Liga 1 Max en cuanto a la transmisión de sus partidos, la federación aplicará el “procedimiento correspondiente” basado en el Estatuto, que fue modificado meses atrás y con el que los clubes recibirían su segundo walkover, lo que provocaría su descenso automático. El vocero legal también asegura que se ha dejado claro que es la FPF el dueño de los derechos de TV y ningún club ha podido o puede venderlo sino le pertenece, por lo que llama a estos acuerdos como “ineficaces”. Asimismo, le responde a Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), de quien dice “habla con información parcial o parcializada, pero en cualquier caso equivocada”.

¿Cuál es la postura de la FPF luego de que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar?

Este era un escenario posible para la FPF. Ahora, lo que se ha ganado en todo este periodo de tiempo es que ya nadie discute que los derechos de transmisión le pertenecen a la FPF. Cuando iniciamos este proceso, en el mes de noviembre del año pasado, había una discusión muy profunda a nivel de los medios, de los periodistas, de los hinchas, de los clubes, de quién es el titular de los derechos y hoy día el tema está claro. Ya nadie discute que estos derechos son de la FPF y yo creo que es un éxito logrado a través de este proceso, a través de la medida cautelar porque implica estar a la misma línea que el Estatuto de la FPF, lo que significa Conmebol y el modelo FIFA .

¿Con esta nueva medida, tanto Liga 1 Max como GOLPERÚ van a transmitir los partidos de Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional?

Lo más importante. Uno esta medida cautelar no es firme porque la FPF ha tomado la decisión de interponer el recurso de casación y llevar esto a la Corte Suprema para que el caso no sea decidido por un juez o una sala , sino la propia Corte Suprema. Ahora, en cuanto a la pregunta, en la medida que los derechos son de la federación, el modelo sigue, el modelo se mantiene, de los 19 clubes que se encuentran en este momento participando de la Liga 1, ahora acaba de iniciar el Torneo Clausura, 11 de estos clubes no tienen ninguna tipo de relación con el Consorcio Fútbol Perú, cuatro tienen contrato vigente con el Consorcio y hay cuatro que ya sabemos cuáles son, que son Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional, que no están alineados al modelo del Estatuto, pero la federación mantiene la misma regla . El Estatuto está vigente, el Estatuto no ha sido cuestionado, la medida cautelar no cuestiona el Estatuto, por lo tanto, los derechos son de la federación, el Torneo Clausura se va a seguir transmitiendo por Liga 1 Max, es decir 1190 Sports.

Entonces, queda descartado que GOLPERÚ pueda transmitir los partidos de estos cuatro clubes...

A ver. GOLPERÚ solamente puede transmitir los partidos de los clubes que tienen contrato vigente, que son cuatro: Universitario, Sport Boys, Mannucci y Municipal. Solamente eso porque son contratos vigentes y la federación ha decidido respetarlos hasta el 2025.

De no aceptar esta medida, la FPF aplica el nuevo reglamento que determinaría su segundo walkover...

A ver. La regulación está vigente, la regulación surge efectos y consecuentemente si alguno de los clubes tomara la decisión errada de no respetar el Estatuto se aplicarán los procedimientos correspondientes . Eso es lo único que podríamos decir en este momento, dado que hay que respetar la confidencialidad del debido proceso.

Es decir, perderían la categoría...

Lo que dice el estatuto. Si es que eso pasará, que esperemos no suceda, se va a aplicar los reglamentos , el Estatuto correspondiente que está vigente. Eso es lo que le puedo adelantar, siempre en el marco del debido proceso.

El doctor Julio García nos indicaba que los clubes están entre la “espada y la pared” tras dejar sin efecto la medida cautelar...

Sin duda. Acá yo he visto cierto triunfalismo de parte del señor Romero, que es el representante de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP). Él no es parte de este proceso, la ADFP no es parte del proceso judicial. No sé qué habla, qué celebra, qué indica, qué interpreta porque él no es vocero de los cuatro clubes. Él más bien tiene los mismos abogados que los cuatro clubes, que Consorcio Fútbol Perú, de modo que ahí hay como una serie de unión de intereses, pero son interpretaciones. Acá nosotros nos guiamos por lo que dice la regulación, la cual decía y sigue diciendo que los derechos son de la federación. Eso no ha cambiado y nadie lo discute. Hace unos días salió la abogada de Alianza Lima y del Consorcio, en una entrevista en Canal N, dejando claro que los derechos son de la federación . Ese es un gran avance que nosotros hemos hecho en todos estos meses. Ya nadie, ni la prensa, ni los hinchas, ni incluso los clubes, vamos a decir ‘rebeldes’, discuten que los derechos son de la FPF. Eso está claro.

Óscar Romero ha brindado una serie de declaraciones y la que llama más la atención es la que indica que la FPF “ya no es el ente autorizado para decir qué operador tiene que entrar a tal o cual club”, pero usted nos comenta que eso no es cierto...

El señor Romero no tiene información para poder llegar a esa conclusión. Él habla de una forma especulativa, de una forma unilateral, él no tiene los contratos celebrados, no conoce el reglamento, no ha sido parte de las discusiones internas, no está inmerso en el proceso judicial, en la medida cautelar, de modo que habla con información parcial o parcializada, pero en cualquier caso equivocada .

Carlos Caro, abogado de la FPF. (GEC)

También indicó que la “gente de la FPF” se puede ir “detenida por lo sucedido” ...

Para nosotros son expresiones absolutamente desafortunadas, fuera de lugar. El señor Romero no controla la Fiscalía, el Poder Judicial, y si él está vendiendo esa información, yo creo que lo primero que tiene que hacer es resolver su proceso judicial. Recordemos que él tiene una acusación fiscal por más de 20 años de privación de la libertad. Primero que resuelva sus procesos judiciales antes de estar hablando de procesos penales de los que él no es parte.

Habrá pronto novedades sobre los integrantes de la Comisión Disciplinaria de la FPF...

Sí, como sabemos, han renunciado cuatro de los cinco miembros de la Comisión y el proceso de nombramiento está en curso y en los próximos días se dará a conocer la nueva conformación.

Está abierta la FPF para conversar con Alianza Lima, Cienciano, Melgar o Binacional...

La federación ha tenido y seguirá teniendo las puertas abiertas a los clubes. La FPF no está litigando con los clubes. Recordemos de que nosotros no tenemos procesos con los clubes, justamente porque la federación respeta los foros internos de lo que es federación, FIFA, etc. Entonces, nosotros no hemos iniciado ninguna denuncia, ningún proceso, a diferencia de algunos clubes que sí han denunciado, han ido a la prensa, han ido al Poder Judicial, a la Fiscalía. Nosotros no estamos en confrontación con los clubes, de modo que las puertas están abiertas y el diálogo es siempre la mejor medicina frente a cualquier conflicto.

Si retrocedemos unos meses, recordamos que estos clubes han indicado que ya han firmado un contrato con el Consorcio Fútbol Perú...

Acá es importante señalar lo siguiente. Cualquier contrato que estos cuatro clubes han podido celebrar con el Consorcio son contratos que primero, nosotros desconocemos porque nosotros no somos parte del contrato, no tenemos copia del contrato y nadie tiene copia del contrato. Recientemente, el Poder Judicial ha ordenado a uno de estos clubes a que entregue una copia del contrato de su renovación. Vamos a ver si eso sucede y si eso pasara en el marco de este proceso, vamos a conocer cuáles son los términos del contrato. Pero, vamos un paso atrás. Nadie puede comprometer derechos que no son suyos, si es que alguno de estos clubes en efecto a renovado su contrato, la pregunta es, ¿cómo puede renovar un contrato respecto de derechos que los propios clubes dicen que no tienen? Es decir, como los clubes pueden decir, a través de su vocera, en Canal N, oye los derechos son de la FPF, pero he renovado contrato por sus derechos. Absolutamente contradictorio, son contratos ineficaces. Eso en derecho se llama ineficacia de un contrato. Yo no puedo vender o transmitir un derecho que no es mío.

Así, los afectados son los clubes porque el Consorcio hará valer esa supuesta renovación, como nos adelantó el doctor Julio García...

Pero yo creo que tampoco. Permíteme una opinión legal, una opinión de Carlos Caro, no como FPF, yo como abogado. El Consorcio sabía perfectamente que esos derechos no son de los clubes. Yo estoy comprando algo que yo sé que quien me lo vende no es de él. Es como que yo compre un carro al vecino y no le compre al propietario. Si el Consorcio llevara esto a un tribunal no puede ganar nada, ni uno ni otro porque va a ser un contrato ineficaz. La pregunta que le haría un tribunal al Consorcio es, ¿sabías que los derechos eran de la FPF? Cómo compras un derecho que no es tuyo. Por ejemplo, a los clubes, ¿cómo puedes vender un derecho que no es tuyo? Ningún juez, ningún árbitro puede sentenciar en contra de una de esas dos partes respecto a un derecho que no es de él. Acá el que podría reclamar es la federación. La federación podría hacer una demanda contra los que han celebrado contrato, contra Consorcio y Clubes, cómo hacen un contrato contra un derecho que no es tuyo. Estás vendiendo un carro que es mío, estás vendiendo un carro que no le pertenece a ustedes. Pero, la federación no va a iniciar ningún proceso, no está en los planes, queremos reducir la litigación y la confrontación.

