Palmeiras y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)
Palmeiras y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)
depor

Palmeiras y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

  • Palmeiras y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)
    1 / 23

    Palmeiras y Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

  • Carlos Miguel. (Foto: Getty Images)
    2 / 23

    Carlos Miguel. (Foto: Getty Images)

  • Khellven. (Foto: Getty Images)
    3 / 23

    Khellven. (Foto: Getty Images)

  • Gustavo Gómez - Palmeiras. (Foto: Palmeiras)
    4 / 23

    Gustavo Gómez - Palmeiras. (Foto: Palmeiras)

  • Murilo. (Foto: Getty Images)
    5 / 23

    Murilo. (Foto: Getty Images)

  • Joaquín Piquerez - Palmeiras. (Foto: Getty Images)
    6 / 23

    Joaquín Piquerez - Palmeiras. (Foto: Getty Images)

  • Raphael Veiga. (Foto: Getty Images)
    7 / 23

    Raphael Veiga. (Foto: Getty Images)

  • Andreas Pereira. (Foto: Getty Images)
    8 / 23

    Andreas Pereira. (Foto: Getty Images)

  • Allan. (Foto: Getty Images)
    9 / 23

    Allan. (Foto: Getty Images)

  • Ramón Sosa. (Foto: Getty Images)
    10 / 23

    Ramón Sosa. (Foto: Getty Images)

  • José Manuel López. (Foto: Getty Images)
    11 / 23

    José Manuel López. (Foto: Getty Images)

  • Vitor Roque. (Foto: Getty Images)
    12 / 23

    Vitor Roque. (Foto: Getty Images)

  • Agustín Rossi. (Foto: Getty Images)
    13 / 23

    Agustín Rossi. (Foto: Getty Images)

  • Guillermo Varela. (Foto: Getty Images)
    14 / 23

    Guillermo Varela. (Foto: Getty Images)

  • Léo Ortiz. (Foto: Getty Images)
    15 / 23

    Léo Ortiz. (Foto: Getty Images)

  • Léo Pereira. (Foto: Getty Images)
    16 / 23

    Léo Pereira. (Foto: Getty Images)

  • Alex Sandro. (Foto: Getty Images)
    17 / 23

    Alex Sandro. (Foto: Getty Images)

  • Erick Pulgar. (Foto: Getty Images)
    18 / 23

    Erick Pulgar. (Foto: Getty Images)

  • Jorginho. (Foto: Getty Images)
    19 / 23

    Jorginho. (Foto: Getty Images)

  • Giorgian De Arrascaeta. (Foto: Getty Images)
    20 / 23

    Giorgian De Arrascaeta. (Foto: Getty Images)

  • Jorge Carrascal. (Foto: Getty Images)
    21 / 23

    Jorge Carrascal. (Foto: Getty Images)

  • Bruno Enrique. (Foto: Getty Images)
    22 / 23

    Bruno Enrique. (Foto: Getty Images)

  • Everton. (Foto: Getty Images)
    23 / 23

    Everton. (Foto: Getty Images)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

vs. se enfrentan hoy por la final de la , donde solo uno tendrá la gloria eterna en el Estadio Monumental. Después de una semana con intensos días de trabajo y partidos de por medio en el Brasileirao, ambos conjuntos están instalados en Lima con la expectativa de tener su mejor rendimiento en la temporada y coronarse con un nuevo título continental. No será un trofeo cualquier, pues al tener ambos clubes 23 títulos en sus vitrinas, el campeón se convertirá en el equipo brasileño más ganador de la historia. Así pues, las pizarras de Abel Ferreira y Filipe Luís ya quedaron listas para esta jornada histórica, con algunas sorpresas en las formaciones titulares. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos cuadros.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS