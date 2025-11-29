Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Quieren la gloria eterna! Las alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan hoy por la final de la Copa Libertadores 2025, donde solo uno tendrá la gloria eterna en el Estadio Monumental. Después de una semana con intensos días de trabajo y partidos de por medio en el Brasileirao, ambos conjuntos están instalados en Lima con la expectativa de tener su mejor rendimiento en la temporada y coronarse con un nuevo título continental. No será un trofeo cualquier, pues al tener ambos clubes 23 títulos en sus vitrinas, el campeón se convertirá en el equipo brasileño más ganador de la historia. Así pues, las pizarras de Abel Ferreira y Filipe Luís ya quedaron listas para esta jornada histórica, con algunas sorpresas en las formaciones titulares. En la siguiente galería repasaremos las posibles alineaciones de ambos cuadros.
