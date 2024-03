El fútbol, más que un deporte, es un escenario donde se entrelazan pasiones, rivalidades y, en ocasiones, controversias. Y esta vez, el escenario de la polémica se centra en el choque entre Always Ready y Nacional de Uruguay, por la ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El Estadio Municipal de El Alto, situado a 4.090 metros sobre el nivel del mar, será el testigo de un duelo que trasciende lo deportivo para adentrarse en el terreno de lo social. Desde la tierra del candombe y el mate, el periodista uruguayo Valentín Fletcher ha desatado una polémica al calificar jugar en la altitud de El Alto como “inhumano”.

En su programa, Las Voces del Fútbol, Fletcher fue categórico al sugerir que los bolivianos deberían buscar otros deportes, como el parapente o incluso lanzarse en patineta por la empinada bajada. Estas declaraciones no solo han encendido la indignación en Bolivia, sino que también han reavivado el debate sobre los efectos de la altura en el fútbol.

La respuesta desde Bolivia no se hizo esperar. En una entrevista con periodistas del programa Deportes en Vivo, de la cadena Bolivisión, Fletcher fue cuestionado de manera contundente. Los bolivianos no escatimaron en exigir disculpas por sus comentarios, señalando que antes de continuar la entrevista, esperaban una disculpa por sus palabras que, según ellos, denigraron a los bolivianos.

“No vamos a poder continuar. Estoy hablando de que te retractes cuando hables de perros y gente que no puede jugar al fútbol. Después de eso, sí podemos hablar”, le dijo uno de los bolivianos a Fletcher a raíz de los comentarios que hizo en su programa el último fin de semana.

Fletcher, en un intento de aclarar la situación, explicó que el término “perro” es común en la jerga futbolística uruguaya y se utiliza para referirse a jugadores que no poseen grandes habilidades futbolísticas, intentando así distanciarse de una connotación peyorativa.

Sin embargo, el debate se tornó más álgido cuando los periodistas bolivianos pusieron en tela de juicio la condición física del propio Fletcher, insinuando que su sobrepeso lo descalificaría para jugar en la altitud de La Paz. “No creo que juegues más de 10 minutos porque estamos medio que gorditos. No creo que podamos jugar”.

La tensión se palpaba en el ambiente, y la conversación concluyó con la promesa de Fletcher de visitar Bolivia próximamente, aunque la respuesta de los periodistas bolivianos fue más bien una invitación cargada de escepticismo. “Espero ir muy pronto a Bolivia”, dijo. “Aquí te esperamos”, añadieron desde estudios.

