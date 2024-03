La segunda etapa de Cristiano Ronaldo (39 años) en el Manchester United inició con una desbordante expectativa, pero terminó en desilusión tanto para el jugador portugués como para el club y sus hinchas. Las revelaciones del exentrenador Ole Gunnar Solskjaer en el podcast Stick to Football revelan los entresijos de esta etapa tumultuosa, donde el sistema del técnico noruego se vio desafiado por la forma de jugar del legendario delantero luso. Fue Solskjaer quien llevó de vuelta al ‘Bicho’ a Old Trafford procedente de la Juventus, sin embargo, las cosas no transcurrieron como se esperaba.

En sus declaraciones, Solskjaer explicó cómo la presencia de Ronaldo dinamitó el sistema de juego del equipo. “Comenzamos de inmediato a pensar cómo íbamos a presionar y cambiar los pequeños ajustes. Cristiano es diferente a Antony Martial, Mason Greenwood o Marcus Rashford. Cavani fue el que más sufrió cuando llegó Cristiano, ya había entendido una cierta manera de jugar”, admitió el noruego.

La adaptación al estilo de juego de Cristiano Ronaldo fue un desafío para Solskjaer y su equipo técnico. “Cuando el equipo tuvo el balón no hubo ningún problema. Sin embargo, en la presión, tuvimos que cambiar un poco los roles a los que estábamos acostumbrados. Éramos uno de los equipos con mayor presión antes de su llegada”, agregó el también exjugador, reconociendo los desafíos que enfrentaron.

Además, Solskjaer reveló que Cristiano Ronaldo tenía ciertas expectativas sobre su papel en el equipo que no siempre se alineaban con las decisiones del entrenador. “Al llegar al club, me dijo que lo pusiera de inicio durante tres partidos seguidos y luego lo pusiera de suplente en el cuarto, pero es tan apasionado que cuando lo hice no le gustó”, contó el expreparador del Manchester United.

A pesar de los obstáculos y las complicaciones, Solskjaer defendió la decisión de llevar de vuelta a Cristiano Ronaldo al Manchester United, aunque admitió que el fichaje no cumplió completamente con las expectativas. “No me salió bien, tampoco a él, pero fue la decisión acertada en ese momento”, concluyó.

Cristiano Ronaldo se fue del Manchester United a finales de 2022 para fichar por el Al Nassr. (Foto: Getty Images)

¿Qué títulos tiene Cristiano Ronaldo con el Manchester United?





Durante su primera etapa en el Manchester United, Ronaldo cosechó una impresionante cantidad de títulos, contribuyendo significativamente al éxito del equipo bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. A continuación, se enumeran los principales títulos:

1. Premier League: ‘CR7′ ganó tres títulos de liga con el Manchester United en las temporadas 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009. Durante estos años, el United dominó la liga inglesa y el luso fue una figura destacada en el equipo.

2. Champions League: el punto culmen de la carrera de Cristiano con el United fue su victoria en la Liga de Campeones en la temporada 2007-2008. El portugués fue una pieza clave en la conquista de este prestigioso título, ayudando al United a derrotar al Chelsea.

3. FA Cup: la ganó en la temporada 2003-2004. Aunque esta competición no fue tan frecuente en su palmarés como la Premier League o la Champions League, fue un logro significativo para el equipo y para Ronaldo en su desarrollo como jugador.

4. Copa de la Liga: durante su tiempo en el United, Ronaldo también levantó el trofeo de la Football League Cup en dos ocasiones, en las temporadas 2005-2006 y 2008-2009. Con tantos títulos, se convirtió en toda una leyenda en Old Trafford.

Cristiano Ronaldo es hoy jugador del Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

