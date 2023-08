En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Jrs. vs. Fluminense chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, este martes 1 de agosto. El compromiso arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Argentinos Jr. viene de cerrar la Liga de Fútbol Profesional de Argentina en novena posición, tras una ajustada derrota en la última jornada ante el Estudiantes de La Plata (3-2). Los dirigidos por Gabriel Milito esperan mantener la buena serie presentada en la fase de grupos de Libertadores.

En esa línea, el ‘Bicho’ terminó con tres partidos ganados, dos empatados y solo uno perdido, para concluir en segunda posición del E, con 11 puntos, por detrás del Independiente del Valle ecuatoriano (12), una buena campaña y un meritorio pase a esta etapa del certamen.

Por su parte, Fluminense viene de vencer al Santos por 1-0 en la decimoséptima fecha del Campeonato Brasileño y es quinto en la tabla de posiciones. En la anterior ronda del torneo continental, el conjunto de Fernando Diniz fue líder del grupo D, con 10 puntos.

El ‘Tricolor’ llegó a primera hora de este lunes a Buenos Aires, como dejó reflejado en sus redes sociales con un video del amanecer desde la ventanilla del avión, cuenta en sus filas con el ex del Real Madrid Marcelo Vieira y el argentino Germán Cano, auténtico trotamundos del fútbol.

Argentinos Jrs. vs. Fluminense: horarios del partido

Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Paraguay: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

Argentinos Jrs. vs. Fluminense: canales de TV

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perderse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Argentinos Jrs. vs. Fluminense a través de las señales STAR Plus, ESPN, FOX Sports 2, ESPN 2 y Futbol Libre TV.

Argentinos Jrs. vs. Fluminense: ¿dónde se jugará el partido?

