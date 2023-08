A finales de mayo último, días después de haber conquistado LaLiga, Ousmane Dembélé confesó ante la prensa francesa sus planes de quedarse por mucho tiempo más en el FC Barcelona. El ‘Mosquito’ no pensó que solo le quedaba un año más de contrato en el Camp Nou (30 de junio de 2024), únicamente ponía la mira en hacer historia como Culer y ganar una Champions League. Sin embargo, hoy, que se encuentra en la etapa final de las negociaciones para convertirse en jugador del Paris Saint-Germain, la realidad es totalmente distinta.

“Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça, ganar un trofeo con el club que amas es lo máximo. He sido del Barça desde que era pequeño, siempre he sido seguidor de este equipo. Me siento muy bien aquí y espero convertirme en un gran jugador aquí”, dijo el francés en una entrevista a Teléfoot.

¿Dónde quedaron sus palabras? Muchos hinchas del Barcelona se preguntan por estas horas qué cambió el parecer de Dembélé. De querer ser el nuevo ídolo azulgrana, ha decidido seguir los pasos de Neymar en 2017, algo que, según la prensa francesa, tiene su origen en un gesto del cuadro azulgrana.

Mientras Dembélé le juraba amor al Barcelona y a sus hinchas, la dirección deportiva del club le incluía en varias operaciones de intercambio de jugadores, lo que él interpretó como una falta de respeto y vinculación. Y fue precisamente ese momento cuando empezó a pensar en un cambio de aires.

De acuerdo a información del diario Le Parisien, la gota que derramó el vaso se dio en plena pretemporada azulgrana, cuando la directiva del club intentó intercambiar a Dembelé, Rafinha y Gavi por de Kylian Mbappé. La intención del Barça llegó a oídos del 'Mosquito' y no lo tomó de buena forma.





PSG dio el paso definitivo





El Paris Saint-Germain activó la noche del lunes la cláusula de rescisión del contrato de Ousmane Dembélé, por 50 millones de euros, antes de que se multiplicara por dos. A partir de ahora, según los términos del contrato del jugador, el club tiene cinco días para finalizar la llegada del delantero francés al Parque de los Príncipes.

Ese tiempo servirá también para abrir negociaciones entre ambos clubes, después de que Dembélé mostrara su deseo de que su salida del Barcelona, tras seis temporadas en la entidad catalana, se hiciera en términos pacíficos.





Ousmane Dembélé juega en el Barcelona desde mediados de 2017. (Foto: Getty Images)





