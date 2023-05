Barcelona SC vs Palmeiras juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, STAR Plus y Futbol Libre por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Asimismo, se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil). Este compromiso está programado para este miércoles 3 de mayo desde las 7:30 p.m. en horario de Perú, Ecuador y Colombia. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

El equipo ecuatoriano llega a este compromiso luego de haber igualado 2-2 con Técnico U. por la octava fecha de la Liga Pro de Ecuador. Además, consiguió cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. No pierde desde el duelo ante Cerro Porteño en Paraguay por la segunda jornada de la Copa.

Con un triunfo y una derrota, Barcelona SC se ubica en el segundo puesto del Grupo C, solo por debajo de Bolívar. Los cuatro clubes tienen 3 puntos, pero se sacan diferencia sen los goles. Mientras que el club de Guayaquil recibe al temido Palmeiras, el equipo boliviano tiene que visitar a Cerro Porteño en Asunción.

Barcelona SC vs Palmeiras: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Palmeiras, por su parte, viene de derrotar por 2-1 a Corinthians en una nueva edición del apasionante Clásico Paulista. Con goles de Murillo y Raphael Vega, el tricampeón de la Libertadores estiró su buena racha: no pierde desde la primera fecha del torneo continental, ante Bolívar en Bolivia por 3-1.

En sus últimos siete partidos consiguió cinco victorias. Aunque los triunfos fueron ajustados, Palmeiras demostró que sigue siendo candidato a competir en el torneo brasileño en la Copa. Cabe destacar que se ubica en el último lugar del Grupo C con tres puntos. Los cuatro equipos tienen la misma cantidad de unidades.

¿Dónde ver el Barcelona SC vs Palmeiras?

El encuentro entre Barcelona SC de Ecuador y Palmeiras de Brasil será transmitido por la señal de ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde se jugará el Barcelona SC vs Palmeiras?

