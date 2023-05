Al Fútbol Club Barcelona se le están dando las cosas para contar con Lionel Messi a partir de la próxima temporada. El martes último, la prensa francesa informó que el jugador argentino ha decidido no renovar con el PSG el contrato que vence el 30 de junio luego de ser castigado por un viaje relámpago que hizo con toda su familia a Arabia Saudita. Si bien la no continuidad del rosarino en el Parque de los Príncipes es un paso gigante para soñar con su contratación, no es lo único determinante en la operación. Además, se necesita rebajar la masa salarial y para eso es clave la salida de una ‘vaca sagrada’.

Se trata nada menos que de Jordi Alba, que además de excompañero de Messi en el Barcelona es uno de los mejores amigos que tiene el todavía ‘30′ del PSG. Así ha quedado demostrado en las recientes salidas nocturnas que hicieron en la Ciudad Condal en los últimos meses. También estuvo Sergio Busquets.

Tal como han venido informando los medios catalanes en los últimos meses, Jordi Alba es una piedra en el zapato para el Barcelona en su misión de reducir la masa salarial. Cobra 36 millones de euros por año y en la próxima temporada llegará a los 40 ‘kilos’. Así, imposible pensar en austeridad.

¿Y cómo es que Alba tiene un contrato de tal dimensión? En su última renovación con el Barcelona, en el mandato de Josep María Bartomeu, el defensor español firmó un vínculo en el que su salario sube automáticamente con el paso de los años. Así las cosas, el lateral de los Culers apunta a ganar 40 millones en el 2023-24.

Para el Barcelona, los emolumentos de Jordi Alba se han convertido en un dolor de cabeza desde el pasado mercado de fichajes de verano. Es por esta razón que se intentó venderlo o prestarlo al Inter de Milán. Sin embargo, desde el Giuseppe Meazza no se vieron en la capacidad de pagar el sueldazo que gana.

Según el diario Sport de Cataluña, la salida de Jordi Alba y la de Ansu Fati son las prioridades del Barcelona en el mercado de verano. La idea es ahorrarse los casi 50 millones de euros que ganan entre ambos. Solo así se podrá que la vuelta de Lionel Messi no es solo una ilusión.

¿Por que Lionel Messi dejó el Barcelona?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.

