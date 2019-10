¡Argentina es una fiesta! El banderazo de los hinchas de River camino a La Bombonera por la Libertadores [VIDEO]

Como no podía ser menos. Hoy no es un día cualquier, hoy juegan River Plate y Boca Juniors. El escenario esta vez será La Bombonera, y ambos equipos son conscientes de que no deberán guardarse nada si lo que quieren es alcanzar la gran final única de la Copa Libertadores 2019 que se disputará en Chile. Los hinchas lo sabes, y así se lo hicieron sentir a los 'Millonarios' en la salida del bus rumbo al mítico estadio 'Xeneize', en Buenos Aires.

Tal y como se pueden apreciar en las imágenes difundidas por cadena argentina 'TNT Sports', fueron miles de seguidores de River Plate los que mostraron su respaldo al equipo de Marcelo Gallardo, que parte con ventaja en la eliminatoria ante su clásico rival. Entre arengas, vengalas y cánticos, el bus de 'La Franja' partió camino al barrio de La Boca en busca de la gloria.

El banderazo de los hinchas de River camino a La Bombonera por la Libertadores. (TNT Sports)

Por un lado, Gustavo Alfaro: un técnico de 57 años que dirigió en trece clubes y obtuvo seis títulos con planteos conservadores. Por el otro, Marcelo Gallardo: un entrenador de 43 años que dirigió a dos equipos y ganó once títulos con un estilo ofensivo y audaz. El Boca-River de este martes también será un duelo de estrategas con estilos opuestos y trayectorias muy diferentes como entrenadores y futbolistas.



River Plate ya sabe cómo jugarle a Boca

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes que el Millonario jugará el martes ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2019 con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.



Es así que, tras las declaraciones del 'Muñeco', Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.



► Trueque: Zidane se despide de un intocable para permitir la llegada de Gabriel Jesus a Real Madrid



► Barça pierde a otro canterano: Pocchetino llega a Camp Nou para encontrar al reemplazo de Eriksen



► ¡Está 'maldito'! Samuel Umtiti volvió a lesionarse de la rodilla tras jugar solo un partido de titular



► ¿Mourinho? Ni en pesadillas: develan el temor de Sergio Ramos ante una posible llegada del DT