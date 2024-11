Este sábado 30 de noviembre, Atlético Mineiro vs. Botafogo chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, por la final de la Copa Libertadores 2024. El partido está programado para iniciar desde las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y las 5:00 p.m. (hora de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). La transmisión estará a cargo de ESPN para toda América Latina, así como también en su versión STREAMING por Disney Plus. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo junto a todas las incidencias.

Este sábado se juega la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro vs. Botafogo. (Video: Conmebol)