El ‘Xeneize’ dominaba en el campo, pero no había tenido podido llevar ese dominio al marcador. Y de la jugada, aparentemente, más instrascendente, casi desde la mitad del campo, llegó un penal que el ‘Toto’ Salvio cambió por gol, para el 1-0 de Boca vs Always Ready por Copa Libertadores, en el Hernando Siles de La Paz.

El ‘Mellizo’ Romero envió un pase largo a la espalda de la defensa del Always, donde apareció Salvio para parar el esférico en el área, pero encontrarte con el portero Pipo, quien a tender del árbitro peruano Kevin Ortega, le cometió falta.

Al cobro fue el propio Salvio, quien remató de derecha fuerte y casi al medio, y así pudo abrir el marcador a favor de los de Battaglia.

Boca vs Always Ready: lo que se viene

Luego del duelo copero, Boca Juniors regresará a concentrarse en la Copa de la Liga Profesional Argentina, donde marcha segundo de su zona, en la que clasifican a la siguiente fase los cuatro primeros.

El ‘Xeneize’ no quiere sorpresas, pero tendrá un difícil duelo ante el tercero, Tigre, el sábado 7 de mayo en el estadio Don José Dellagiovanna.

Por su parte, el elenco bolibiano del Always Ready verá acción el domingo, cuando reciba al Real Santa Cruz por la jornada 13 del Torneo Apertura, donde el cuadro albirrojo es sexto del Grupo B.





