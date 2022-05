Imposible perdértelo. Boca Juniors vs. Always Ready se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este miércoles 4 de mayo, en el marco de la Jornada 4 de la Copa Libertadores 2022. El encuentro arrancará desde las 7:00 de la noche (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora local), con la transmisión y narración por las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Facebook Watch. También podrás conocer los horarios y canales del partido por Depor.

El plantel xeneize llega al encuentro con la única consigna de “ganar”, en un grupo parejo. Acumuló una victoria de local ante Always Ready y dos derrotas en sus salidas a Colombia y Brasil.

Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO por la Copa Libertadores | Fuente: @BocaJrsOficial

”Tenemos que ganar en Bolivia, es así, tenemos que ganar en todos lados donde nos toque”, dijo el adiestrador del plantel argentino, Sebastián Battaglia. No es usual ver al gigante club de América en el fondo de la tabla, cuando está acostumbrado siempre a ser uno de los grandes protagonistas de los torneos internacionales.

Boca Juniors vs. Always Ready: horarios en el mundo

Perú – 7:00 p.m.

Ecuador – 7:00 p.m.

Colombia – 7:00 p.m.

México – 7:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Venezuela – 8:00 p.m.

Bolivia – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Argentina – 9:00 p.m.

Uruguay – 9:00 p.m.

Brasil – 9:00 p.m.

España – 2:00 a.m. (5 de mayo)

El club auriazul cosecha seis títulos de Libertadores, uno menos que el más ganador, Independiente de Avellaneda. En la mente del plantel de Buenos Aires está el tema recurrente de la altura, por lo que tienen que medir tiempos y esfuerzos para evitar un cansando rápido. En el torneo local marcha segundo del Grupo B, detrás de Estudiantes, clasificado para los cuartos de final.

Always Ready ha cosechado hasta la presente fecha, como local, una victoria (2-0) ante Corinthians y un empate 2-2 ante Deportivo Cali y una derrota (2-0) en su visita a Boca. Es su último partido en casa (ante los argentinos) en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, y luego tiene durísimas salidas con Deportivo Cali y Corinthians.

Una derrota lo pondría prácticamente sin posibilidades de acceder a octavos de final o al menos poder figurar como uno de los mejores terceros para obtener un boleto para la Copa Sudamericana.

En el torneo doméstico, en su último partido sumó una derrota (2-0) como local ante Bolívar, lo que caló hondo en el ánimo del plantel. Tras el encuentro en el estadio Hernando Siles, Boca será local ante Corinthians en La Bombonera, el próximo 17 de mayo, y Always Ready visita a Deportivo Cali, dos días después.

Boca Juniors vs. Always Ready: probables alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.

Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera, Jorge Flores; Elkin Blanco, Sergio Adrián, Gustavo Cristaldo, Cristian Árabe; Marcos Riquelme.





