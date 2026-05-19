se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la de la fase de grupos de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 19 de mayo desde las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se jugará en La Bombonera.

Boca vs. Cruzeiro se verán las caras en La Bombonera, por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Cruzeiro se verán las caras en La Bombonera, por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la televisación de ESPN, Disney Plus Premium y FOX Sports. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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