La gran final de la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina. Se juega este sábado 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Boca Juniors y Fluminense competirán por ver quién es el mejor equipo de Sudamérica. A un día de este esperado encuentro, Edinson Cavani se pronunció en una conferencia de prensa. Para sorpresa de todos, el uruguayo admitió que es el partido más importante de su carrera y que cambiaría varios de sus títulos con tal de salir campeón ante el ‘Flu’.

El delantero ‘charrúa’ se sinceró ante los medios de comunicación y reveló que es el “partido de su vida”. “Es el partido más importante de mi carrera y de esa manera lo jugaremos mañana. ¿Cómo me imagino después del partido? Me imagino feliz. Después es fútbol. Esperemos que lo que desea el Mundo Boca se pueda cumplir”, agregó el goleador.

Luego, visiblemente emocionado, el exjugador del Manchester United admitió que incluso cambiaría algunos títulos con tal de conseguir la presente edición de la Copa Libertadores. “Menos la Copa América, dejaría todo lo demás”, apuntó al respecto. Recordemos que, a nivel clubes, salió campeón con clubes como el PSG, el Napoli y el Danubio.

Cavani también se dio un tiempo para lamentar los episodios de violencia que ocurrieron el jueves, cuando muchos hinchas de Boca fueron embocados por barras del Fluminense y, además, fueron reprimidos por la Policía Militar en la playa de Copacabana. “Que estén pasando estas cosas cuando todo está mucho más avanzado, la seguridad, da tristeza, es un momento para disfrutar. Esperemos que no pase más”, señaló.

Jorge Almirón, entrenador del ‘Xeneize’, también se pronunció en conferencia de prensa. El DT manifestó que su equipo luchará para quedarse con el título. “Esperemos hacer una gran final, sabemos lo que estamos representando, esperemos que se nos dé, sería espectacular, hoy Argentina campeón del mundo y que el equipo más emblemático de Argentina sea campeón de América”, concluyó.





Boca vs. Fluminense por la gran final

El partido entre Boca y Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores está agendado para el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 3:00 p.m. (Ecuador, Colombia y Perú). A las 5:00 p.m. (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil). En tanto, en Venezuela y Bolivia, será desde las 4:00 de la tarde.

Boca vs. Fluminense: ¿en qué canales ver?

El Boca vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Además, Telefe también transmitirá el partido, en Argentina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso.





