Sebastián Villa hizo el gol del 1-0 del partido entre Boca vs. The Strongest en el marco de la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores 2021 en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. El atacante colombiano se lució con una gran jugada para poner la ventaja del equipo argentino dirigido por Miguel Ángel Russo.

Cuando corrían apenas los 7 minutos de juego en suelo boliviano, Villa recibió un gran pase de Almendra por izquierda e hizo de las suyas con la defensa del The Strongest. Se lució con una maniobra personal dejando a un rival en el suelo y quedando solo ante el arco rival. Golazo de los ‘Xeneizes’.

Tras el gol de Sebastián Villa, Boca siguió tocando la puerta de los bolivianos en búsqueda del segundo gol. Sin embargo, a partir de los 20 minutos, los bonaerenses empezar a sentir los efectos de la altura de La Paz y cedieron el balón.

Villa marcó el gol del 1-0 de Boca en La Paz.

Boca vs. Strongest: la previa

The Strongest enfrenta a Boca Juniors después de 39 años, en el estreno de ambos en el Grupo C de la Libertadores. Los antecedentes entre ambas escuadras se remontan a dos duelos en 1965 y otros dos en 1982 con tres victorias de los argentinos y solo una del “Tigre” boliviano, aquella se produjo hace 56 años en los 3.640 metros de altitud del estadio Hernando Siles.

Para esta ocasión, los dirigidos por el DT Illanes apelan a la base del equipo que consiguió el subcampeonato local el año pasado ya que sus principales refuerzos como los españoles Fran Pastor y David Mateos no han tenido regularidad en los primeros partidos del campeonato boliviano.

En tanto que el equipo dirigido por Miguel Angel Russo tomó algunas revisiones para el duelo ante los bolivianos como viajar sobre la hora hasta La Paz con la meta de reducir los efectos de la altitud ya que permanecerá en Santa Cruz en su llegada a suelo boliviano.





